Severokorejští špióni kradli raketové plány na Ukrajině. Byly falešné

PRAHA V reakci na obvinění, že technologie v severokorejských raketách pocházejí z Ukrajiny, zveřejnily zpravodajské služby video, na kterém zatýkají severokorejské špióny. Dva muži byli na kamerách zachyceni, jak kradou tajné raketové plány. Celá akce však byla pod kontrolou tajných služeb a ty muže zadržely.

Severokorejští agenti byli podle CNN obelstěni ukrajinskými tajnými službami během akce v roce 2011. Záběry, na kterých je vidět dva severokorejské špióny, jak fotografují dokumenty v prostoru neznámé garáže, zveřejnili státní zpravodajské služby ve čtvrtek.

Důvodem odhalení záběrů byla podle úřadů snaha o ubezpečení, že technologie, kterou použila Severní Korea v nedávno testované balistické raketě, nepocházela z Ukrajiny. Respektive, jak uvádí jeden z vyšetřovatelů, že nebylo možné, aby aktivitu severokorejských zpravodajců ukrajinské služby nezachytily.

Podle jednoho z ukrajinských vyšetřovatelů, který hovořil s reportéry ze CNN, Severokorejci přicestovali z moskevské ambasády a v zemi se snažili získat „raketovou munici, naváděcí raketové systémy a měli primární zájem o rakety vzduch-vzduch.“

Zadržen byl společně s nimi i třetí Severokorejec, který měl případně získané technologie ze země vyvézt. V roce 2015 bylo podle CNN ze země vyhoštěno pět Severokorejců za „napomáhání severokorejské zpravodajské službě na Ukrajině.“

S vydáním se nepočítá

Zveřejněné video podle úřadů usvědčuje pár mužů ze špionáže a byla jim proto odepřena možnost na vydání ke stíhání do Severní Koreje. „Požádali ukrajinské úřady, aby byli vydáni do Severní Koreje, kde by si odpykali zbytek trestu,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Denys Černyšov. „Ale protože byli zadrženi za špionáž pro Severní Koreu, pochopitelně jsme tuto žádost zamítli.“

Zadržení muži se mimo jiné pokoušeli získat i balistické rakety, jejich systémy, konstrukční plány, motory, nebo i palivové tanky.

V současnosti jsou drženi ve vězení ve městě Žitomír asi 140 kilometrů od Kyjeva a odpykávají si osmiletý trest. Jejich zatčení prý předcházelo několik měsíců plánování.

Podle Černyšova byli muži dobře trénovaní. „Být izolovaný v cizí zemi, s odlišným jídlem i kulturou, to samo o sobě představuje velký stres,“ uvedl. „Je jasné, že byli dobře připraveni a byli to silní lidé.“

I tak očekává, že se po uplynutí trestu do Severní Koreje nevrátí. „Jejich úkol skončil neúspěchem. Určitě nemohou očekávat, že budou po návratu přivítáni jako hrdinové. Osmiletý trest Severokorejcům vyprší v září 2018.