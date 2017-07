Show Saturday Night Live a sci-fi seriál Westworld vévodí nominacím na ceny Emmy

K dalším favoritům budou patřit seriály Feud a Stranger Things s 18 nominacemi, Veep navržený v 17 kategoriích či Sedmilhářky a Fargo, které mohou obdržet až 16 ocenění.



Dlouholetá úspěšná parodická show vysílaná na NBC jednou týdně od roku 1975 získala nominace především v hereckých kategoriích. Cenu může dostat třeba Alec Baldwin, jehož ztvárnění Donalda Trumpa se již nejedou stalo námětem seriózního politického zpravodajství i popuzených reakcí od šéfa Bílého domu.

Mezi dalšími navrženými herci jsou například Kevin Spacey za roli prezidenta v seriálu Dům z karet, Nicole Kidmanová a Reese Witherspoonová za komediálně dramatickou sérii Sedmilhářky či Ewan McGregor za krimi Fargo.

Ve sledované kategorii nejlepší dramatický seriál mohou uspět série Volejte Saulovi, Dům z karet, Příběh služebnice, The Crown, Stranger Things, This Is Us a Westworld.

Z televizních společností získala nejvíce nominací podobně jako v minulých letech HBO, jejíž díla byla navržena ve 110 kategoriích, následována internetovou televizí Netflix s 91 a klasickou NBC se 60 nominacemi.