Na Blanensku hrozí zřícením starý most. Silničáři uzavřou ohrožený úsek

ČERNÁ HORA (BLANENSKO) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve čtvrtek zřejmě do páté hodiny odpolední uzavře silnici I/43 u Černé Hory na Blanensku. Důvodem je havarijní stav mostu, podle silničářů by se mohl i zřítit. Novinářům to řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla by však nebezpečí nemělo hrozit.

Most se měl původně jen rekonstruovat, Fiala uvedl, že bude nutné jej zdemolovat a postavit znovu. Odhadem to vyjde na desítky milionů korun.



Dosud se kvůli plánovaným opravám jezdilo po mostě pouze v jednom směru, ve druhém byl uzavřený a auta jezdila přes dvoutisícový městys Černá Hora. Nyní se most uzavře nejméně na celé prázdniny. Pokud ho bude možné z jedné strany podepřít, v září by se mohl podle Fialy znovu v jednom směru na tři měsíce otevřít. „Na podzim se pak bude most demolovat, aby se podle počasí v únoru, březnu nebo dubnu příštího roku předalo staveniště. Na konci příštího roku bude stát most nový,“ řekl Fiala. Pokud most podepřít nepůjde, i po prázdninách povede doprava přes Černou Horu stejně jako v době uzavírky nebo výstavby nového mostu.

Po silnici jezdí tisíce aut, jde o hlavní tah z Brna na Svitavy a Hradec Králové. Problematická bude situace především pro obec, která již tranzitní a silné kamionové dopravě odvykla. Řidiče uzavírka zřejmě zdrží minimálně, vzdálenost ujedou prakticky stejnou. Silnice je dlouhodobě přetížená a obce, které na ní leží, čekají řadu let na stavbu dálnice D43, která tranzitní dopravu odvede.

Fiala řekl, že havarijní stav mostu nebylo možné odhalit při přípravách rekonstrukce. „Poškození jsme objevili až po odkrytí horního svršku, což při běžné diagnostice a přípravě stavby nebylo možné rozpoznat. Destrukce prvků je zásadní. Kotvy by měly držet přepětí v betonových prvcích, ale ty kotvy jsou nefunkční. Pokud bych to přehnal, ten most je nebezpečný sám sobě vlastní váhou, takže by teoreticky mohl spadnout,“ řekl Fiala. V okolí mostu jsou domy, podle Rýdla ale zatím není riziko zřícení takové, že by museli být obyvatelé evakuováni.

ŘSD spravuje v ČR 5800 kilometrů silnic prvních tříd. „Máme na nich více než 3300 mostů a na všech probíhá diagnostika. Podle aktuálních informací v takto vážném stavu není žádný jiný most. Je však potřeba říct, že mostní konstrukce není jako lidská noha, kterou lze snadno zrentgenovat. Je potřeba jít skutečně do konstrukčních vrstev a zjistit stav,“ uvedl Rýdl.

Podle něj jsou však mosty, u kterých ŘSD plánuje letos nebo v nejbližších stavebních sezonách opravy. „U D10 na osmém kilometru, což je výpadovka z Prahy na Liberec, máme dva dálniční mosty vedle sebe. Oba stavíme znovu,“ uvedl příklad Rýdl.

Obdobná situace jako u Černé Hory podle něj loni nastala na silnici I/3 u Benešova, kde se při opravách zjistilo poškození mostu. „Dočasně jsme ho zajistili a připravili konstrukční přípravu pro opravu. U silnice I/3 je to stejné jako u silnice I/43. Obě suplují dálniční komunikaci, kterou máme v plánech. V České republice je ale takové právní prostředí, že bohužel trvá deset i 12 let, než stavbu připravíme k realizaci,“ řekl Rýdl.