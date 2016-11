Wayne Gretzky ve své animované podobě v Simpsonových. | foto: Twitter

PRAHA Tak to je gól. Tvůrci už téměř třicet let starého kresleného seriálu Simpsonovi poprvé do jednoho z dílů zařadí hokejistu. A to vůbec toho nejslavnějšího - nejproduktivnějšího hráče historie NHL Wayna Gretzkého.

Vedení NHL: Hokejisté, prodlužte kolektivní smlouvu a můžete jet na další olympiády Gretzky se objeví na obrazovkách 11. prosince. „Konečně jsme ho k nám přetáhli. Hledali jsme nějakého zimního hrdinu, jakou je Santa Claus nebo Jack Frost, no a samozřejmě nemůže být většího hokejového hrdiny, než Wayna,“ přiznal šéf seriálu Al Jean. Historický lídr kanadského bodování NHL (2 857 bodů), nejlepší střelec (894 gólů) i asistent (1963 gólů), který hrál během 21 sezon v nejslavnější hokejové soutěži za Edmonton, Los Angeles, St.Louis a NY Rangers, prý s nabídkou okamžitě souhlasil. Slavný Wayne Gretzky již nepovede kanadský tým jako generální manažer. „Bylo lehké ho přemluvit. Lidi se hádají o hodně věcech, ale nikdo se nemůže přít v tom, kdo byl největší hokejista všech dob. Navíc má spoustu historek a pro nás bylo velkou ctí ho poznat a bavit se s ním o nich,“ doplnil Jean, které vede seriál už od roku 1998.

V seriálu už se samy namluvily například sestry Williamsovy. Stejně tak i další tenisté André Agassi a Pete Sampras či basketbalisté Magic Johnson a Michael Jordan.

Ve třetí sezoně se dokonce v seriálu objevil Gretzkého předchůdce Gordie Howe, ten se však přímo natáčení jako dabér nezúčastnil. Simpsonovi jsou nejdéle vysílaným americkým sitcomem. S více než 600 epizodami jsou zároveň nejdéle běžícím animovaným seriálem. Tento rok končí jeho 28. sezona a na stanici FOX poběží ještě minimálně dva roky.