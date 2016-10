Místopředseda KSČM: Naše téma rozkrádání financí si levou zadní přisvojil miliardářův fanklub

Skála, který již dříve prohlásil, že v roce 1968 nadšeně vítal sovětské vojáky, vidí jako problém levice její neschopnost ubránit si svá témata. Podle něj v české politice chybí vůle dotlačit někoho k plnění svých slibů.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete výsledek voleb?

Kdyby tyto volby byly opravdu o krajských tématech a o tom, jak se s nimi různé politické subjekty v krajích vyrovnaly, tak by je z principu nemohl vyhrát Andrej Babiš z ANO, protože jejich role v krajích byla marginální.

Došlo totiž na slova těch z nás, kdo jsme říkali, že tentokrát to bude ještě více o celkovém obraze politických subjektů a hlavně jejich schopnosti promluvit z duše sílícímu rozladění, rozčarování, kritickým náladám a obavám, ale někdy i vzteku. Stalo se to, co si česká levice nedá za rámeček, včetně nás, kdy respektovaným a nejviditelnějším mluvčím vlády se stal osobně Andrej Babiš. To je důvod k zamyšlení.

Lidovky.cz: Myslíte si, že nejvíce voličů vám přebralo právě ANO?

Samozřejmě. Když se podíváte na statistiky v jednotlivých krajích, tak někde je to jak „básníkovi kapka rosy“, když si srovnáte, kde komu přibylo, a kde naopak ubylo. Když to hodně zjednoduším, tak Andrej Babiš luxoval především elektorát náš a sociální demokracie, zatímco hlasy ODS a zčásti i Top 09 zůstaly více stabilnější, respektive nebyly tak otřeseny.

Lidovky.cz: Co by tedy měla KSČM změnit, aby se tento trend v dalších volbách neopakoval?

To je problém napříč zemí a můj názor je, že si bez boje necháváme uloupit bytostně levicová témata a mrzí mě, že tak levicové téma, jako je masivní rozkrádání veřejných financí a parazitní rabování veřejných statků a rozpočtů si levou zadní přisvojil miliardářův fanklub. Jediná cesta jak to napravit, je převzít znovu iniciativu v nastolování a interpelaci těchto otázek a nenechat si ujíždět kritická témata a odevzdávat je bez boje někomu jinému, ale stát se znovu radikálními ve smyslu, že se zaměříme na kořen věci.

Když Andrej Babiš tyto otázky nastoluje, tak levice, která ví co chce, musí být také schopná chytit za ruku toho, kdo nastoluje vaše témata a dotlačit jej k tomu, aby v praxi svá slova realizoval. Pokud tomu tak nebude, bude se on sám svlékat do naha. A to se v české politice neděje.

Lidovky.cz: Takže jestli tomu správně rozumím, tak se tady bavíme o takovém návratu ke kořenům?

Tak by se také dalo říct. Ale byl bych nerad, aby to bylo chápáno tak, že někdo vytáhne obraz Stalina a půjde do ulic, takhle to není. Musíme se vrátit k levicovým tématům a jejich radikální kvalifikované a věcné interpretaci očima 21. století. Takhle ta otázka stojí a obě dvě levicové parlamentní strany mají v tomto ohledu dluh a byly za to ve volbách vytrestány.

Lidovky.cz: Měl by předseda KSČM Vojtěch Filip vyvodit z výsledku voleb nějaké důsledky?

Já vám odpovím jinak. Za rok budou sněmovní volby a chceme-li vytvořit nějakou záruku toho, aby tento trend nepokračoval, tak se musíme zamyslet nad tím, jak bude vypadat náš program, a také koho a proč budeme nominovat. To musí být lidé, kteří mají dostatečnou erudici a srdce za něco bojovat a ne kuňkat banality.