Exšéfa ODS v Praze 1 stíhají kvůli korupci, soud ho však z vazby pustil

„Obviněný Skála byl propuštěn z vazby na svobodu, protože pominuly vazební důvody,“ potvrdila zjištění serveru Lidovky.cz Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, jenž Skálu pustil na svobodu. Když si pro něj policie 28. února došla, Skála v Praze 1 vedl finanční výbor, zasedal v komisi obecního majetku a současně šéfoval Místnímu sdružení ODS Praha 1 – Nové město. Právě kvůli jeho funkcím na úřadu ho obvodní soud posadil do vazby, obával se hrozby pokračování v trestné činnosti.

Skála krátce po zatčení odstoupil z pozice zastupitele, položil všechny funkce na úřadu a vystoupil z ODS. Současně si proti vazbě podal stížnost. A díky svým rezignacím uspěl. „Vzhledem k tomu, že obviněný se měl trestných činů dopustit v postavení zastupitele, z logiky věci plyne, že se trestné činnosti nemůže nadále dopouštět, neboť nebude mít přístup k informacím o veřejných zakázkách, nebude mít možnost hlasovat nebo ovlivňovat zakázky,“ vysvětlila mluvčí Puci s tím, že Skála opustil celu 11. dubna.

Server Lidovky.cz se snažil Skálu kontaktovat, ale měl nedostupný mobilní telefon. Bývalého politika kriminalisté vyšetřují kvůli sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby. Skála měl díky svému vlivu v loňském roce pro dva podnikatele zajistit pronájem dvou nebytových prostor, na nichž chtěli vydělat. Podle policie si za to na úplatcích přišel na 300 tisíc korun.

„Jak vyplývá ze zjištěného stavu, měla být předána částka 300 tisíc korun a další obdobná částka měla být přislíbena,“ řekl už dříve serveru Lidovky.cz šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, jehož lidé vyšetřování kauzy dozorují. Jeden pronájem se povedlo uzavřít, druhý trojice dotáhnout nezvládla. Podnikatele policie stíhá kvůli podplácení a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, v případě uznání viny je může soud poslat až na šest let do vězení.

Od počátku měsíce běží hloubkový audit, výsledky budou nejpozději do konce září

Skála není jediný, kdo se dostal na svobodu. Pražský městský soud propustil i oba podnikatele, kteří rovněž seděli ve vazbě. Jeden z nich vyšel z cely díky kauci. „Stále probíhá vyšetřování. Co se týče probíhajících úkonů, nemohu s ohledem na povahu věci nic říci,“ sdělil serveru Lidovky.cz žalobce Lelek. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký pak pouze uvedl, že se se Skálou od jeho propuštění neviděl. „Nemám zájem s ním o tom mluvit, to je věcí jiných orgánů. Pan Skála už tu není zastupitelem a my se nemáme o čem bavit,“ sdělil serveru Lidovky.cz starosta.

Od počátku měsíce běží hloubkový audit hospodaření Městské části Praha 1, jejž pro úřad zpracovává firma Deloitte. Kontrolu společnost na podnět starosty rozšířila i o prověrku všech výběrových řízení na pronájem majetku, na nichž se Skála podílel. „Teď je na auditorech, aby prozkoumali čistotu všech výběrových řízení, jestli byly vybráni ti, co nabídli nejvyšší cenu a jestli je pan Skála mohl, či nemohl ovlivnit,“ podotkl starosta s tím, že výsledky auditu by měl mít na stole nejpozději do konce září.

Vyšetřování spustil policejní zásah z 28. února, kdy na dvacítka policistů obsadila budovu Městské části Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Důkazy na místě zajišťovali několik hodin, kriminalisté úřadovali především ve Skálově kanceláři. Pro samotného politika si pak policie došla do sídla jeho firmy v Dušní ulici, odkud si Skálu odvedla v poutech. Zásah proběhl den před zasedáním místního zastupitelstva.

Údajné nesrovnalosti v hospodaření Prahy 1 rozkrývala policie už v minulosti, nicméně v předchozím šetření nikoho neobvinila. K nesrovnalostem mělo pro změnu docházet při pronájmu bytů. „Od listopadu loňského roku prověřovali v souvislosti s privatizací městských bytů možné podezření z pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Na přelomu roku vyšetřování formálně ukončili,“ sdělila serveru Lidovky.cz už dříve mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.