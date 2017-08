Kontaminace vajec toxickým fipronilem. Je to kriminální čin, řekl německý ministr

BERLÍN Za kriminální označil v pátek skandál s kontaminací vajec toxickým insekticidem fipronilem německý ministr zemědělství Christian Schmidt (CSU). V rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD také vyslovil přesvědčení, že selhal evropský systém včasného varování.

Obchody v Německu, Belgii a Nizozemsku od minulého týdne z trhu stáhly miliony vajec kvůli možné přítomnosti jedovatého fipronilu. Belgické úřady věděly o podezření na kontaminovaná vejce už začátkem června, informovaly o něm ale poprvé až 20. července. Další zemí, kde se fipronil ve vejcích objevil, bylo Nizozemsko.



Postup belgických úřadů, které se odvolávají na evropské předpisy, Schmidt opakovaně tvrdě kritizoval a dnes ho označil za nepřípustný. Chce, aby se věcí zabývala Evropská komise i příslušní ministři. Aby se do budoucna spolupráce zlepšila, odcestují do Belgie i Nizozemska němečtí experti, kteří si přímo na místě mají udělat obrázek o situaci. Odborníci z dvojice zemí Beneluxu zase podle Schmidta mohou dorazit do spolkové republiky.

Německý ministr zemědělství je přesvědčen, že v jeho zemi nyní už kontaminovaná vejce, která se našla ve všech spolkových zemích s výjimkou Saska, s největší pravděpodobností v prodeji nejsou.

To, co se při skandálu s vejci stalo, je podle Schmidta jasně kriminální a musí být potrestáno. Je podle něj potřeba odkrýt struktury, které za kontaminací fipronilem stojí. Zatím úřady vycházejí z toho, že se látka do oběhu dostala v jednom z podniků v Belgii, který ji zřejmě přimíchal do běžného čistícího prostředku. Ten se pak dostal i do Nizozemska a Německa.

Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso konzumují lidé. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát za mírně toxický; jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.

Česká Státní veterinární správa (SVS) ve čtvrtek oznámila, že bude namátkově kontrolovat vejce a kuřecí maso ze šesti evropských zemí, kde se přípravek fipronil mohl v chovech používat. Kromě Belgie, Německa a Nizozemska jde o Francii, Itálii a Polsko. Vejce z Belgie byla podle veterinární správy na českém trhu naposledy v dubnu a vejce z Nizozemska v květnu.