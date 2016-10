Skeptici se v neděli předávkují homeopatiky. Přírodní léčiva dají i dětem a psům

„Sejdeme se ve čtyři odpoledne v Praze na Palackého náměstí, kde bude probíhat osvěta a poté se všichni hromadně předávkujeme homeopatiky. Ve výsledku to znamená, že popíšeme pseudomedicínu a poté sníme spoustu cukru a půjdeme domů,“ řekl k akci Kyša.



Na akci vystoupí v rámci osvěty místopředseda spolku skeptiků Sysifos a lékař Jaromír Šrámek a také zástupce z řad veterinářů. Ti chtějí dokázat, že homeopatika nemají vliv ani na zvířata, jak tvrdí zastánci homeopatik. „Předávkují se všichni, dospělí, děti i psi,“ řekl Kyša.

Součástí akce bude podle něj i výroba homeorumu. „Budeme vyrábět homeorum, na kterém ukážeme postup výroby homeopatik. Ten pak všem rozdáme a lidé ho budou moci vypít. Jen z toho asi nebudou mít požitek, protože se jedná o čistou vodu,“ pokračoval v popisu akce Kyša.

On sám má prý doma už 400 balení homeopatik a hodlá jich do neděle ještě pár pořídit. „Ještě je musí zkontrolovat naši lékaři, jelikož některá homeopatika mohou obsahovat přidané látky jako paracetamol,“ řekl Kyša.

Léčí duchovní podstata jater

„Nejlevnějším preparátem u nás je asi oscillococcinum a to se vyrábí z kachních jater. A to se dělá tak, že se vezmou ta kachní játra, nějakým způsobem se rozsekají a ředí se tak dlouho, až překročí Avogadrovu konstantu. V tom výsledném léku by poté neměla být ani molekula těch jater a zbude tam jenom ta informace, jakási duchovní podstata těch jater, která má lidi uzdravit,“ řekl k výrobě homeopatik Kyša, který je předsedou spolku skeptiků Sisyfos.

„Naším cílem je osvěta, dokázat, že v těch homeopatikách kromě cukru nic není, takže se nemůžeme ničím předávkovat,“ uvedl dále Kyša. Podle Kyši se jedná o to, že všichni, kdo používají homeopatika, ve výsledku snědí třicet nebo šedesát tabletek cukru. „Kdyby jsme snědli stejné množství paralenu, tak jednoduše umřeme, protože nám to zničí játra, ale takhle budeme mít maximálně hodně energie,“ popsal rozdíl mezi homeopatiky a jinými léčivy Kyša.

Hromadné předávkování homeopatiky je mezinárodní akce, která probíhá v rámci kampaně 10:23, která má upomínat na Avogadrovu konstantu (vyjadřuje počet částic v jednotkovém látkovém množství - pozn. red.). Iniciátorem nedělní akce je slovenský spolek Lovci šarlatánů, kteří bojují proti masivní kampani homeopatických léčiv na Slovensku. V neděli tak proběhne akce v Bratislavě, Praze, Ostravě a Brně.