Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Koalice prý odkládá zvýšení platů

Školské odbory v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství. Členové vlády se v pondělí shodli na tom, že chtějí učitelům přidat, ale nedohodli se na tom, od kdy a o kolik. Učitelé se proto začnou připravovat na stávku. Novinářům to v úterý řekl šéf školských odborů František Dobšík.

Odboráři trvají na zvýšení platů učitelů o 15 procent a platů nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od listopadu. Dohromady požadují 13 miliard korun navíc.



Jednání o zvýšení platů jsou součástí debat o tvorbě státního rozpočtu na příští rok. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v návrhu rozpočtu na příští rok vyčlenil na růst platů v celém veřejném sektoru 12 miliard korun, což na uspokojení požadavků na vyšší platy nestačí. Zvyšovat již schválený padesátimiliardový schodek rozpočtu žádná z koaličních stran nechce. Odboráře vyzvaly ke klidu a dialogu. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by se o platech mělo rozhodnout do konce září.

Koaliční strany se nejdřív chtějí dohodnout na tom, odkud peníze pro učitele vezmou, a poté se chystají rozhodnout o míře zvýšení platů. Další peníze by na ně zřejmě mohly jít z nevyčerpaných rezerv ministerstev a také z peněz, které do rozpočtu proudí díky úspěšnému vývoji ekonomiky. Strany se ale liší v názoru na to, zda mají učitelé dostat přidáno už od listopadu, nebo až od začátku příštího roku.

Nízké platy učitelů kritizují odborníci dlouhodobě. Odbory chtějí docílit zvýšení platů v regionálním školství do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku, která v letošním druhém čtvrtletí činila 29 346 korun.