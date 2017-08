Skryté pod nánosy prachu. Dosud neznámé Giacomettiho nákresy nalezeny v antikvariátu

Švýcarský sochař, malíř a grafik Alberto Giacometti je označován za jednoho z největších umělců dvacátého století. Jeho díla se v aukcích prodávají za astronomické částky. O to překvapivější je nález jeho dosud neznámých výkresů v malém antikvariátu v centru Londýna.

Elia Grahamová byla dlouhou dobu majitelkou antikvariátu v městské části Kensington v centru Londýna. Grahamová zemřela v roce 2010 a až koncem roku 2016 dostal aukční dům Cheffins příkazem rozprodat její pozůstalost. Mezi zaprášenými obrazy a knihami se ale nalézal malý poklad.

„Našli jsme je zahrabané pod nánosy prachu, knihami a výkresy,“ mluví o zmíněném pokladu Martin Millard, vedoucí aukčního domu. Šlo o dva dosud neznámé nákresy švýcarského umělce Alberta Giacomettiho. Jeden zobrazoval několik detailních nákresů lidských hlav, druhý náčrtek nahé ženy stojící v pokoji. Oba byly umělcem podepsané a datované na rok 1947. Ani to ale nezaručovalo jejich pravost.



Díla musela být odeslána do Paříže, kde sídlí komise Giacomettiho nadace. Až ta potvrdila, že jde opravu o Švýcarova díla. Následně je zařadila do uměleckého katalogu. Nákresy se budou dražit v Londýně 12. listopadu. Jejich hodnota se odhaduje někde mezi 40 až 60 tisíci liber (1,15 až 1,7 milionů korun). To je velmi skrovná částka v porovnání s nejdražší prodanou sochou všech dob - Giacomettiho bronzová plastika Ukazující muž se v květnu roku 2014 prodala za těžko uvěřitelných 141,3 milionů dolarů.