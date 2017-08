Starostové hlásí další posilu, kandidovat za ně bude David Smoljak

PRAHA Nejstarší syn Ladislava Smoljaka David posílil pražskou kandidátku hnutí Starostové a nezávislí. LN to potvrdil volební lídr Jan Farský. Syn herce a jednoho z otců slavného Járy Cimrmana je scenáristou a publicistou. Po byznysmenovi Daliboru Dědkovi je dalším známým jménem, které se Starostové získali ke spolupráci.

„Jsem hrozně rád, že nás takoví lidé podporují a nejen verbálně, ale i účastí na kandidátce. Pro nás je to samozřejmě velká posila,“ komentoval Farský, který je lídrem pražské kandidátky.

Po rozpadnutí koalice s lidovci v červenci z obavy, že by se společně do sněmovny nedostali, hnutí STAN oznámilo, že půjde do voleb samostatně. Hnutí, jehož preference se zatím pohybovaly okolo jednoho až dvou procent, začalo postupně představovat lidi, kteří by jim měli pomoci se do dolní komory parlamentu dostat. Výraznou posilou se stal především podnikatel Dalibor Dědek. Ten má vést kandidátku hnutí v Ústeckém kraji.

Zakladatel Jablotronu Dědek chce v rámci hnutí vybudovat silnější platformu nezávislých. Za hnutí tak bude kandidovat například také onkolog z brněnské Masarykovy univerzity Karel Zitterbach nebo designér a bývalý rektor UMPRUM Jiří Pelcl. Smoljaka oslovila pražská organizace hnutí STAN.

Starostové představili svoje volební lídry v pondělí, den před odevzdáváním kandidátek. Jak oni, tak lidovci museli kvůli rozpadu koalice začít se vším nanovo. V pondělí stvrdili konec spolupráce pro letošní sněmovní volby podpisem.