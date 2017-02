Sněmovna lordů začala projednávat zákon o brexitu. Mayová prosí o rychlost

Text nedávno schválili poslanci Dolní sněmovny. Očekává se, že Sněmovna lordů zákon také schválí, není ale jasné kdy. Hovoří se o začátku března.



Vláda premiérky Mayové vyzvala členy Sněmovny lordů, aby respektovali vůli voličů a přijetí zákona nezdržovali. Konzervativní kabinet, který nemá v horní komoře většinu, se obává zdržení, protože členové komory by mohli prosadit dodatky, které by vrátili předlohu k novému projednání a schvalování do Dolní sněmovny.

Evropským partnerům, kteří si přejí co nejrychlejší zahájení vyjednávání o podmínkách takzvaného brexitu, Mayová oficiálně slíbila aktivovat článek padesát lisabonské smlouvy o zrušení členství v unii do konce března. Podle některých informací by tak ale chtěla učinit už 9. března na summitu EU v Bruselu.

Návrh zákona předložila zákonodárcům vláda na základě rozhodnutí nejvyššího soudu, podle něhož takový závažný krok musí kabinetu schválit parlament. Před tímto rozhodnutím Mayová tvrdila, že vláda může brexit zahájit sama, protože o něm loni v červnu rozhodli Britové v referendu.

Mnozí členové Sněmovny lordů podle stanice BBC například chtějí právní záruky pro občany EU, kteří žijí a pracují v Británii a kteří jsou trnem v oku přívrženců brexitu. Také požadují, aby parlament měl možnost průběžně zkoumat proces vyjednávání vlády s EU. Ani opoziční labouristé nejsou proti vládnímu návrhu zákonu, ale říkají, že text by mohl být „rozumně upraven“.