Sobotka si přeje jednotnou ČSSD s jasným volebním programem

Ústřední výkonný výbor ČSSD v sobotu projednává hlavně neúspěch strany v říjnových krajských volbách. Vedení by mělo představit také alespoň hrubé rysy programových novinek, mohlo by jít například o progresivní či sektorovou daň. „Chci navrhnout některé programové změny. Teď nejde o projevy, jde o to, s čím přijdeme do příštích voleb,“ uvedl Sobotka.

Předseda vlády považuje za důležité, aby se sociální demokracie sjednotila a zaměřila ve svém programu na klíčové voliče. „To znamená zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory,“ řekl Sobotka. Volby do Sněmovny v příštím roce podle něj rozhodnou, jaká bude Česká republika v příštích letech.

Zaorálek: Dlouhodobý program ČSSD řeší daně či bezpečnost

Místopředseda ČSSD a ministr zahraniční Lubomír Zaorálek představil předsednictvu strany návrh nového dlouhodobého programu. Soustředí se na daňový systém, který by umožnil čelit rostoucí nerovnosti, nebo na bezpečnost, řekl novinářům Zaorálek během jednání širšího vedení ČSSD v Praze.

Zaorálek řekl, že v Evropě bude řada voleb, které rozhodnou o jejím dalším smyslu. „Rok bude klíčový nejen pro ČR,“ řekl. Dlouhodobý program není reakcí na krajské volby, uvedl Zaorálek. Program reaguje na trendy v současném světě. „Že se otevírají nůžky mezi těmi, kdo jsou a nejsou úspěšnými v závodu globalizace,“ uvedl ministr.

Jednotlivé země podle něj čelí oslabování veřejných služeb a tendencím k oligarchizaci. „To je trend i jinde. Snažíme se udělat daňový systém, který by čelil rostoucí nerovnosti,“ řekl. Plán má zajistit, aby se z Česka nestala dodavatelská země, kde bude upadat vzdělanost, dodal. Dalším velkým tématem je bezpečnost v širokém slova smyslu, uvedl Zaorálek.

Na sjezdu by měli promluvit představitelé vedení ČSSD, ale i jeho nejhlasitější kritici, například jihočeský hejtman Jiří Zimola a poslanec Jeroným Tejc. „Předpokládám, že se do diskuse zapojí co nejvíc lidí, je to poslední takové velké jednání před sjezdem,“ uvedl Sobotka. Ze strany znělo, že právě v sobotu by měla diskuse o volebním neúspěchu vyvrcholit. Jednání se odehrává za zavřenými dveřmi.

Sjezd bude v březnu volit vedení včetně předsedy. O nejvyšší funkci v ČSSD se zatím uchází pouze Sobotka. Nominace do ostatních pozic získávají na nominačních krajských konferencích většinou současní členové nejužšího vedení. Ministra vnitra Milana Chovance v souboji o pozici statutárního místopředsedy vyzve Tejc.