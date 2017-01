Sobotka: Zeman chtěl být prezidentem dolních deseti milionů, mezi nimi Babiš není

Poslanecká sněmovna ve středupřehlasovala prezidentské veto a schválila zákon o střetu zájmů. Andrej Babiš je připravený koncern Agrofert převést do svěřenského fondu.

Premiér v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že je „především důležité, aby ministr financí zákon respektoval“. „Chci zdůraznit, že zákon se nepřijímal kvůli Andreji Babišovi. Ale proto, že stále více bohatých lidí vstupuje do politiky, chtějí získat veřejné funkce a tím i vliv na to, jak jsou stanovena pravidla. S veřejnými funkcemi získávají obrovské množství informací,“ podotkl premiér.

„Pokud nechtějí opustit své podnikání a chtějí mít jak politickou moc, tak své firmy a vše, co je s tím spojeno, tak tím vytvářejí riskantní situaci pro demokracii a spravedlivé fungování státu. Proto byla potřeba přijmout pravidla, která budou platit pro všechny,“ okomentoval zákon Sobotka.



Jako Kiska

Premiér v rozhovoru nechtěl říct, zda se mu varianta svěřeneckého fondu zamlouvá. Jako nejlepší řešení poukázal na případ slovenského prezidenta Andreje Kisky, který podle něj prodal velkou část svých firem ještě předtím, než vstoupil do politiky.

Sociální demokracie tvoří spolu s ANO a lidovci už tři roky vládní koalici. Z ČSSD a ANO se ovšem stávají největší soupeři před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Podle průzkumů má zatím navrch Babišovo hnutí ANO.

„My jsme nevytvořili koalici s ANO proto, abychom jako ČSSD kryli střet zájmů Andreje Babiše, dali jsme tu koalici dohromady kvůli lidem proto, abychom mohli prosadit náš program, se kterým jsme kandidovali do voleb,“ tvrdil Sobotka.

A po tříleté zkušenosti ve vládě premiér říká, že střet zájmů v případě Agrofertu je skutečně obrovský. „Myslím si, že ani my, ani lidovci jsme si to na začátku funkčního období nedokázali představit, jak často bude střet zájmů diskutován. To nejsou jen pověstná biopaliva, nad kterými Sněmovna strávila hodiny a hodiny debat, to je i otázka zakázek firem Andreje Babiše pro Lesy ČR. Nebo zakázky, které se týkají Státní správy hmotných rezerv, dotací, které jsou poskytovány z EU,“ uvedl Sobotka.

Zemana nevolili miliardáři, tvrdí Sobotka

Premiér se také podivil nad tím, proč se za Babiše bije prezident Miloš Zeman, který nejprve zákon o střetu zájmů vetoval a nyní ho chce dát k přezkoumání k Ústavnímu soudu. „Pan prezident před volbami, když kandidoval, říkal, že chce být prezidentem dolních deseti milionů. Při vší úctě, Andrej Babiš zrovna není typický představitel dolních deseti milionů obyvatel ČR,“ rýpnul si Sobotka. „Myslím, že Miloš Zeman by se měl více zajímat o věci, které se týkají bezprostředně jeho voličů. Miloše Zemana nevolili miliardáři. Jeho volili lidé s nízkými a středními příjmy.“

Zda Sobotka považuje Miloše Zemana za dobrého prezidenta, nechtěl prozradit. „To si musí vyhodnotit lidé na konci funkčního období. Porovnat si plusy a minusy. S řadou kroků prezidenta lze souhlasit, některé kroky mi připadají kontraproduktivní.“

Na Sobotkova slova zareagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který na Twitteru přorovnal Sobotku k „odborníkovi na OKD, hornické byty a zejména miliardáře Zdeňka Bakalu.“