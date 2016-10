Sorrentinův seriál Mladý papež s Judem Lawem odstartuje na HBO i v kině Světozor

Seriál byl poprvé představen na letošním ročníku filmového festivalu v Benátkách, kde ho osobně uvedl režisér Sorrentino i představitel hlavní role Jude Law.

První dvě epizody, které měli novináři možnost na festivalu zhlédnout, napověděly, že půjde o rozpustilou satirickou fresku, která se nestrefuje pouze do církve jako takové, ale ironizuje řadu aspektů širšího společenského života – především machiavelismus mocenských struktur a pokrytectví fungující na všech úrovních. Série nese i surreálný nádech, patrný už z první snové scény, v níž papež po kolenou přelézá hromadu hraček imitujících tělíčka nemluvňat. Když pak jako první americký papež v historii nastoupí do úřadu a jako úvodní gesto si zapálí cigaretu a arogantně požádá o kolu Zero, je jasné, že u Sorrentina nepůjde o jednoduchou parodii, ale o subverzivní dílo. Podle recenzentu britského listu The Guardian by se Mladý papež mohl stát „Sorrentinovým Twin Peaks“.



Jude Law a DIane Keaton v seriálu Mladý papež.

Paolo Sorrentino (nar. 1970) slaví úspěchy už od svého prvního filmu Přebytečný člověk (L’uomo in più, 2001), který byl uveden na festivalu v Benátkách a Sorrentino v něm poprvé představil svého dvorního herce Toniho Servilla, který si zahrál i jeho filmech Následky lásky, 2004), Božský (2008) a v Oscarem oceněné Velké nádheře (2013) . Loni na podzim vstoupil dočeských kin zatím poslední Sorrentinův snímek Mládí (2015) s Michaelem Cainem a Harveym Keitelem v hlavních rolích.



Představitel titulní role Jude Law má na kontě dvě nominace na Oscara za filmy Talentovaný pan Ripley (1999)a Návrat do Cold Mountain (2009), proslavil se například milostným dramatemNa dotek (2004), kde si zahrál s Natalií Portman a Julií Roberts, dále hrál ve filmechŠpión (2015), Grandhotel Budapešť (2014), Anna Karenina (2012), Sherlok Holmes (2009, 2011), Moje borůvkové nocia další.



Režisér Paolo Sorrentino (vpravo) a herec Jude Law představili televizní seriál Mladý papež.

Diane Keaton získala Oscara za film Woodyho AllenaAnnie Hall (1978)a poté byla ještě třikrát nominována: za filmyRudí (1981), Marvinův pokoj (1997)a komediiLepší pozdě než později (2003), kde si zahrála po boku Jacka Nicholsona a Reanu Reevese.



V seriálu se dále objeví Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile de France, Javier Cámara nebo Ludivine Sagnier.