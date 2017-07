Soud osvobodil policistku, která nechala svou matku ležet několik měsíců na zemi

„Zcela zásadní pro naše rozhodování bylo to, že obžalovaná nechtěla, aby jí byla poskytnuta zdravotní pomoc,“ odůvodnila rozsudek předsedkyně trestního senátu Kateřina Radkovská.

Soudkyně poukázala na nález Ústavního soudu z letošního roku, podle kterého nelze zdravotní péči poskytovat proti vůli dospělé a svéprávné osoby. Senát se tehdy zastal lékaře potrestaného podmínkou za to, že neposkytl pomoc matce, která péči výslovně odmítala, soudy ho později osvobodily.

„Ústavní soud konstatoval, že v těchto případech je právo na nedotknutelnost vlastní osoby nad právem na poskytnutí lékařské péče,“ řekla Radkovská. Podle ní navíc nebylo prokázáno, že by žena svým jednáním způsobila matce smrt. Dodala, že ačkoli soud může jednání ženy považovat za neakceptovatelné, nezbylo mu nic jiného, než ženu viny zprostit.

Dcera, jež pracuje jako policistka, žila s matkou ve společné domácnosti. Seniorka podle obžaloby počátkem roku 2015 upadla v ložnici na zem a nemohla se zvednout. Podle lékaře se výrazně obézní žena při pádu nezranila, mohla ale prodělat například srdeční kolaps. Matce se podařilo doplazit do předsíně, kde jí dcera pomohla se položit na bok. Ve stejné poloze pak žena zůstala do listopadu, kdy ji dcera našla mrtvou a přivolala záchranáře.

Podle žalobců matka od konce října trpěla vysokými teplotami, posledních pět dní před smrtí nepřijímala potravu a přestávala komunikovat. „Lze předpokládat, že v posledních týdnech před smrtí velmi trpěla,“ řekl ve čtvrtek státní zástupce. Podle soudu jde však pouze o dohady, matka zemřelé ženy ve čtvrtek vypověděla, že se seniorkou mluvila den před tím, než zemřela.

Žalobce pro dceru navrhl tři až čtyři roky vězení, těsně pod hranicí trestní sazby. Za ublížení na zdraví hrozilo ženě pět až deset let vězení. Ve svém závěrečném návrhu žalobce zdůraznil, že obžalované muselo být jasné, že stav matky je neudržitelným i přes to, že seniorka pomoc odmítala. Dcera podle něj nemohla předpokládat, že se stav ženy bude postupem času zlepšovat. „I tak ale nic nepodnikla,“ dodal.

Obhájce ženy naopak poukázal na to, že dcera neměla zákonnou povinnost se o matku starat, a proto by neměla být obžalovaná z ublížení na zdraví. „V úvahu připadá pouze trestný čin neposkytnutí první pomoci,“ řekl ve čtvrtek soudu. To potvrdila i soudkyně.

Obhájce upozornil, že podle znalců byla dcera vůči matce velmi submisivní a nedovolila si nerespektovat to, že matka do nemocnice nechce. „Ve své nerozhodnosti nebyla obžalovaná schopna udělat vážnější krok. Myslela si, že se o matku stará nejlépe možně při základním omezení, že nesmí zavolat lékaře,“ uvedl v květnu znalec Petr Goldmann.