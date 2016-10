Vrchní soud však Holomkovi zpřísnil typ věznice, trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Holomka již Česká advokátní komora vyškrtla ze seznamu advokátů. Osmapadesátiletý Advokát se podle obžaloby dopustil podvodů se škodou přes 233 milionů korun.

Podle předsedy senátu Jiřího Zouhara spáchal muž zvlášť závažný zločin podvodu. „Zneužíval svého postavení, i proto mu byl uložen také zákaz výkonu v advokacii na nejdelší možnou dobu, na deset let,“ uvedl soudce Zouhar. Podle soudu je devítiletý trest na místě, do přísnějšího typu věznice půjde obžalovaný mimo jiné kvůli délce páchání trestné činnosti, množství poškozených i rozsahu škody. Žalobce původně žádal přísnější kvalifikaci. Navrhoval, aby v části případů byl odsouzen také za zpronevěru. Podle soudu je však potřeba hodnotit jeho jednání komplexně.



Holomek podle rozsudku jako advokát s dlouholetou praxí úmyslně vylákal od lidí v období od roku 2000 do roku 2011 peníze pod záminkou jejich zvýhodnění či poskytování právních služeb. Půjčky nebo jiné závazky ale buď nesplácel vůbec, nebo jen částečně. Rozsudek čítá dohromady 67 bodů, na své peníze poškození stále čekají. Do problémů se někdejší elitní zlínský advokát dostal v únoru 2011, kdy na něj poškození klienti podali insolvenční návrh. Později se kauzou začala zabývat policie.

Holomek není jediným

Holomek již dříve svou vinu popřel, podle něj nešlo o podvod, ale o obchodní záležitosti. U vrchního soudu tvrdil, že se neprokázala výše škody. „U poloviny skutků nebylo prokázáno to, jaké finanční prostředky jsem měl převzít. Podle mého názoru mám být odpovědný pouze za to, že jsem nevrátil to, co mi bylo fyzicky předáno, a ne za to, co jsem potencionálně slíbil,“ uvedl Holomek. Omluvil se pouze klientům, kterým nebyly vráceny zálohy za jeho právní služby, odůvodnil to zahájením insolvenčního řízení. Jeho obhájce žádal zproštění.

Společně s Holomkovou kauzou vrchní soud projednával také případ zlínské advokátky Bronislavy Orbesové, která si podle obžaloby na svůj účet nechala posílat peníze od Holomkových klientů v době, kdy měl advokát obstavené účty. Poté podle státního zástupce tyto peníze Holomkovi předávala. Krajský soud však Orbesovou zprostil obžaloby s odůvodněním, že nevěděla, že peníze zasílané na účet pocházejí z podvodů. Proti zprošťujícímu rozsudku se žalobce odvolal, vrchní soud však rozsudek potvrdil.

Podobný případ řešil vrchní soud také loni, kdy za zpronevěru 84 milionů korun poslal do vězení na 7,5 roku bývalého advokáta Mariána Šťastného z Olomouce. Muž podle rozsudku zpronevěřil peníze, které uložili klienti na účet advokátní úschovy. Část peněz dosud nevrátil. Také jemu soud zakázal na deset let činnost v advokacii a komorou byl ze seznamu advokátů již vyškrtnut.