Kauza Thoma. Rozsudek se neopíral o důkazy, ale o spekulace, řekl odvolací soud

Odvolací soud vytýká prvoinstančnímu senátu v Českých Budějovicích, že se opřel o spekulace. „Přesvědčení nalézacího soudu se neopírá o provedené důkazy, ale o pouhé spekulace o sice možných, avšak neprokázaných skutečnostech, a skutečnosti prokázané naopak umožňují učinit závěry zjištění nalézacího soudu v naprosto zásadních otázkách pro posouzení viny zpochybňující,“ stojí v rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, pod nímž je podepsaný předseda odvolacího senátu Vladimír Vočka a jež má server Lidovky.cz k dispozici.

Thomu potrestal českobudějovický krajský soud loni v lednu, exprimátor si za zneužití pravomoci úřední osoby vyslechl trest pěti let vězení. Za mříže měl zamířit kvůli podpisu druhého dodatku smlouvy s firmou Bit Servis z června 2010 , díky čemuž společnost inkasovala 37,2 milionu korun. Thoma jako nejvyšší představil města přidal svůj podpis pod dodatek, aniž by o tom věděla rada města. Tím podle soudu porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, chtěl nelegálně pomoci firmě k zisku a nevýhodným kontraktem připravil město o 12 milionů.

Jenže při odvolacím řízení Vrchní soud v Praze původní rozhodnutí shodil ze stolu, závěry českobudějovického soudu jednoznačně odmítl. Sice mu přiznal poctivý přístup k projednání důkazů, ale jejich vyhodnocení ostře zkritizoval. V první řadě odvolací soud kolegům z Českých Budějovic vytýká, že důkaz o záměru Thomy finančně pomoci společnosti Bit Servis spis neobsahuje.

„Tvrzení nalézacího soudu v tomto směru je pouze spekulativní úvahou a nikoliv zjištěním, neboť nemá oporu v provedených důkazech, které naopak správnost a pravdivost tohoto tvrzení zpochybňují, což nalézací soud zcela pomíjí,“ píše soudce Vočka. Thoma dodatek podepsal s vědomím, že ho nepošle radě na stůl. Při svém postupu se totiž řídil původní smlouvou z roku 2007. Navíc se spolehl na doporučení šéfa IT odboru, právníka své kanceláře a náměstkyně odpovědné za informační technologie.

Původní rozsudek vyvrací něco, co nikdo netvrdí, říká vrchní soud

Zatímco exprimátor tím argumentoval ve prospěch čistoty svého postupu, českobudějovický soud to naopak vyhodnotil jako záměr porušit zákon. Podle vrchního soudu však nesmyslně. „Tato skutečnost opětovně (při zdravém a logickém uvažování) vede k potvrzení a nikoliv vyvrácení obhajoby obžalovaného. Nalézací soud zde totiž opětovně vyvrací to, co nikdo netvrdí a potvrzuje to, co se sám snaží vyvrátit,“ všímá si soudce Vočka.

Podle něj soud první instance tím pádem pochybil při kvalifikaci Thomova údajného provinění, protože exprimátorovi se úmysl prokázat nepodařilo. Některé pasáže původního rozsudku se navíc vzájemně vylučují, ačkoliv jimi českobudějovický soud vysvětluje své rozhodnutí. Například zmíněný podpis Thomy pod dodatkem na jednu stranu považuje za neplatný, tím pádem má za neplatný i doplněný kontrakt, na druhou stranu mu to nebrání ve vyčíslení škody vzniklé právě na základě smlouvy.

„Takto vyčíslená škoda je však pouze fiktivní a ve skutečnosti nevznikla a způsobena být nemohla,“ upozorňuje soudce Vočka. Škodou se to však prý může považovat až ve chvíli, kdy si město a firma vzájemné závazky plynoucí ze smlouvy vypořádají. „Teprve v rámci takovéhoto vypořádání je možno stanovit případnou škodu, která z vadného postupu stranám vznikla,“ podotkl soudce Vočka. K ničemu takového však mezi městem a firmou nedošlo.

Thoma bude chtít od státu odškodnění

Závěry vrchního soudu jsou tak jasné: trestní senát v Českých Budějovicích chyboval, Thoma trestný čin nespáchal a neměl tak být vůbec potrestán. Proč jsou závěry soudu prvního stupně liché, vysvětluje soudce Vočka jednoduše. „Soud prvního stupně se dopustil několika pochybení, která se odvíjí od nesprávného a jednostranně zaměřeného hodnocení důkazů,“ napsal.

Kauza exprimátora se od obvinění do zprošťujícího rozsudku vlekla více než čtyři roky. Tím také vrchní soud částečně vysvětlil, proč Thomu osvobodil rovnou a případ neposlal k novému projednání zpátky do Českých Budějovic. „Odvolací soud při vědomí traumatizující délky procesu rozhodl věc sám,“ uvedl soudce Vočka. Jeho rozhodnutí je pravomocné, nicméně žalobce může ještě během února podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Zatím se ale nezdá, že by bývalého primátora čekalo další kolo soudního jednání. „Ve zmíněné věci zatím podnět ani návrh k podání dovolání předložen nebyl, tudíž je zatím předčasné se možností uplatnění tohoto mimořádného opravného prostředku zabývat,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Právě kvůli možnému dovolání chce ještě Thoma počkat, než si státu řekne o odškodnění za neoprávněné trestní stíhání. „Ale samozřejmě dopadne-li to definitivně tak, jak zní pravomocné rozhodnutí vrchního soudu, tak nepochybně budu požadovat po státu nějakou formu kompenzace za celé ty roky stíhání, které, jak se ukázalo, bylo nezákonné,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Později své vyjádření korigoval na prosté: „Ano, budu (požadovat odškodnění).“