Pod textem zpěváka Bangy urážel Romy a Židy. Soud mu udělil sto hodin prospěšných prací

KLADNO Okresní soud v Kladně ve čtvrtek udělil sto hodin veřejně prospěšných prací muži, který se loni nenávistně projevil na Facebooku hudebníka Radka Bangy. Dvacetiletý David Šmíd ve svém příspěvku urážel Romy a Židy a vyzýval k jejich zplynování a odsunu z Evropy. Učinil tak poté, co se zpěvák opřel do xenofobní kapely Ortel a jejích příznivců. Rozsudek je pravomocný, žádná strana se odvolávat nebude.

„Ano, tak se tam tleskalo nacismu. Už jen zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví k***ti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do p***ele, nebo ještě lépe - poslat je do plynu,“ měl Šmíd podle obžaloby napsat na Bangův facebookový profil.



Svůj komentář umístil pod zpěvákův příspěvek kritizující průběh loňského ročníku výroční ankety Český slavík, v němž kapela Ortel a její zpěvák shodně pobrali ocenění za druhé místo. Radek Banga, známý spíše pod pseudonymem Gipsy.cz, vyhlášení kapely doprovodil pískotem, poté s manželkou na protest opustil sál. Druhý den svou reakci vysvětlil na svém účtu. Jeho hlavním argumentem bylo, že Ortel podle jeho mínění podporuje nacismus.



Za projev sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, nyní soud Šmídovi přiřkl trest v podobě sto hodin veřejně prospěšných prací. Přihlédl mimo jiné k tomu, že se mladík hned na začátku ke svému počínání doznal a opakovaně projevoval lítost.

„Obžalovaný je prvně obžalovanou osobou, proto by rozhodnutí mělo mít ryze výchovný charakter a zároveň odrazovat od něčeho podobného v budoucnu,“ odůvodnil rozsudek předseda senátu Petr Sedlařík s tím, že jednání, jehož se již odsouzený muž dopustil, je hloupé.

Dvacetiletý příznivec Ortelu z Kladenska si je podle svých slov vědom, čeho se dopustil. Trest proto přijímá a nebude se proti němu odvolávat. „Odpracuji si ho. Nikdy už nic podobného nenapíšu,“ vyjádřil se ve stručnosti.

Jednání „v afektu“

Svou následnou reakci u soudu vysvětlil jako jednání v afektu. „Určitě nemám sympatie k nacismu nebo nejsem neonacista. Jen si nemyslím, že když někdo dostane cenu, je to důvod pro to, aby měl někdo jiný odejít,“ vysvětloval Šmíd.

„Kdyby dostal cenu Radek Banga, taky by nikdo neodešel. Byla to ale hloupost, svou reakci jsem přehnal. Když jsem si to poté přečetl, zjistil jsem, že jsem to nenapsal tak, jak jsem myslel,“ dodal s tím, že incident ze Slavíků mu nevadil z rasového, nýbrž lidského hlediska.

Na dotaz předsedy senátu Petra Sedlaříka, proč svůj příspěvek vztáhnul rovněž na Židy, nebyl schopný odpovědět. „Nedokážu adekvátně odůvodnit, proč jsem byl tak hloupý.“

Zpěvák Radek Banga s manželkou.

Hudebník Radoslav Banga po odsouzeném požadoval jako náhradu za nemajetkovou újmu odškodnění ve výši pěti tisíc korun. Předseda senátu jej však jako poškozeného k hlavnímu líčení vůbec nepřipustil. „Nemám za to, že je pan Banga v postavení poškozeného, v tom jsou všichni Romové nebo Židé,“ odůvodnil. Příspěvek prý nebyl směřován jen proti zpěvákovi.



Šmíd se hudebníkovi za svá slova již omluvil, rovněž prostřednictvím sociální sítě Facebook, což žalobce přijal jako plnohodnotnou veřejnou omluvu. „Kdyby ale byla možnost se panu Bangovi omluvit osobně, učinil bych to,“ dodal mladík.



“Tleskali jste nacistům“

A čím přesně že zpěvák romského původu lavinu negativních komentářů rozpoutal? „Jsem zarmoucen faktem, že tomuto zjevnému propagování nacismu nejen přihlížel celý sál, ale většina dokonce tleskala. Proč?“ ptal se den po vyhlášení ankety na svém účtě.



„A já tam stojím, pískám a jsem svědkem toho, jak 99 % sálu tleská. Ptám se mých kolegů, zpěváků, moderátorů, herců, sportovců – ČEMU JSTE TLESKALI? Já vám řeknu čemu – TLESKALI JSTE NACISTŮM. Doufám, že se vám bude spát úplně stejně jako včera,“ dodal nechápavě v emocích.

Po tomto příspěvku se na jeho profilu strhla slovní bouře. Pod příspěvkem zůstalo přes sedm tisíc komentářů, většina z nich byla nenávistných. Nejvíce narážely na Bangův romský původ, masovou likvidaci Romů během druhé světové války či představovaly výhrůžku smrtí. Postoj zpěváka vyvolal celkem přes 20 tisíc reakcí, velká část z nich však zpěvákovi vyjadřovala podporu.

Právě za zmiňovaná nevybíravá slova se vedle Šmída zodpovídá ještě jeden člověk, ačkoliv jde ve skutečnosti jen o zlomek těch, kteří zpěvákovi nenávistný vzkaz na profil připnuli.



Policie jej obvinila z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Muž může skončit až na tři roky za mřížemi, případ se však stále vyšetřuje.

Bangovi jeho neúprosný postoj vůči kapele Ortelu a trvání si na něm přes spršku rasistických urážek vynesl ocenění. Nadace Charty 77 mu letos v dubnu přiznala Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost. „Šíření nenávisti je nutné se společensky postavit a jsem velmi rád, že jsem se tomu nepostavil sám. Těch lidí, kteří se postavili xenofobii, homofobii či jinému šíření nenávisti, je mnoho,“ reagoval na cenu zpěvák.