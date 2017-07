Zpěváka Bangu uráželi kvůli kritice Ortelu, teď hrozí dvěma mužům vězení

PRAHA Dva lidé se budou podle zjištění serveru Lidovky.cz zodpovídat z nenávistných výroků, které zahltily účet zpěváka Radka Bangy na sociální sítí Facebook. Nadávky, urážky a výhrůžky zahltily jeho profil poté, co se hudebník opřel do xenofobní kapely Ortel a jejích příznivců.

Jednoho pachatele kriminalisté obvinili, druhý už si za sebou táhne obžalobu a čeká ho soud. Oba muži přitom představují jen zlomek těch, kteří zpěvákovi pověsili na účet nenávistný vzkaz.



Proud nenávistných projevů zaplavil Bangův facebookový profil po loňském ročníku výroční ankety Český slavík, kde kapela Ortel a její zpěvák shodně pobrali ocenění za druhé místo. Banga vyhlášení kapely doprovodil pískotem, poté s manželkou na protest opustil sál. Druhý den svou reakci vysvětlil na svém účtu. Jeho klíčovým argumentem bylo, že Ortel podle jeho soudu podporuje nacismus.



„Jsem zarmoucen faktem, že tomuto zjevnému propagování nacismu nejen přihlížel celý sál, ale většina dokonce tleskala. Proč?“ napsal mimo jiné zpěvák. „A já tam stojím, pískám a jsem svědkem toho, jak 99 % sálu tleská. Ptám se mých kolegů, zpěváků, moderátorů, herců, sportovců – ČEMU JSTE TLESKALI? Já vám řeknu čemu – TLESKALI JSTE NACISTŮM. Doufám, že se vám bude spát úplně stejně jako včera,“ dodal emotivně.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Po tomto příspěvku se na muzikantově profilu strhla slovní bouře. Pod zpěvákovým příspěvkem zůstalo přes sedm tisíc komentářů, většina z nich byla nenávistných. Nejvíce narážely na Bangův romský původ, masovou likvidaci Romů během druhé světové války či představovaly výhrůžku smrtí. Postoj zpěváka vyvolal celkem přes 20 tisíc reakcí, velká část z nich však zpěvákovi vyjadřovala podporu.

Osmnáctiletý chuligán a dvaatřicetiletá „známá firma“

Osm měsíců po incidentu podle zjištění serveru Lidovky.cz staví policie k odpovědnosti za nenávistné ataky na Bangovu adresu dva lidi. „Pachatel byl obžalován z trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka,“ potvrdila serveru Lidovky.cz vedoucí žalobkyně z Okresního státního zastupitelství v Kladně Nina Brožová. V tomto případě jde podle informací serveru Lidovky.cz o osmnáctiletého mladého muže z Kladna, který se řadí ke sparťanským chuligánům a poslouchá Ortel.

„Jednalo se o jeden skutek spočívající v nevhodném komentáři k článku Radka Bangy zveřejněnému na Facebooku, vysvětlujícímu jeho odchod ze sálu při předávání cen Českého slavíka při předání ceny skupině Ortel,“ řekla k tomu žalobkyně Brožová. Je to poprvé, co se zmíněný mladík dostal do střetu se zákonem. Obžalobu přijal kladenský okresní soud minulý týden. Mladík během vyšetřování svého jednání litoval, v případě uznání viny mu však v krajním případě hrozí až tři roky vězení.



V druhém případě kriminalisté tak daleko ještě nejsou. Policie pachatele zatím jen obvinila, dotyčného stíhá od jara. „Osoba, o které se zmiňujete, je účastníkem trestního řízení, které je vedeno u zdejšího územního odboru policie pro trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Věc je ve stádiu vyšetřování,“ potvrdila serveru Lidovky.cz šéfová prostějovských státních zástupců Naděžda Kezniklová.

Více vyšetřování rozvádět nechtěla, ale podle informací serveru Lidovky.cz je stíhaným dvaatřicetiletý Aleš Rozsíval z Prostějova. Dotyčný na sebe v tomto duchu přitáhl pozornost veřejnosti už na podzim 2013, kdy poslal výhrůžný email poslankyni Janě Černochové z ODS. Rozsíval se po vypuknutí skandálu hájil tím, že autorem hanopisu není on. „Někdo zneužil můj mail, dal jsem to na policii,“ řekl tehdy médiím. Za současný výpad vůči hudebníkovu může skončit až na tři roky za mřížemi.



Banga nový vývoj v kauze komentovat nechce

K aktuálnímu vývoji ve „své“ kauze se muzikant zdržel komentáře. „Vzhledem k běžícímu trestnímu řízení se klient ke této věci nechce vyjadřovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz právnička Klára Kalibová, která Bangu zastupuje. Nicméně lze předpokládat, že až případy začnou projednávat soudy, zpěvák bude vypovídat jako takzvaný poškozený.

„Dvojnásobný plyn“ Výběr z nenávistných příspěvků, kterým musel Radek Banga kvůli svému gestu na Českém slavíku čelit:

„Cigánský hochu, ty dostaneš dělo do toho tvého hnědého, drzého ksichtu.“

„Na toho ču..ka - dvojnásobný plyn.“

„Špíny. Spálit je.“

„Ten pán s tím divným knírkem za druhé světové války to nedokončil. Jaká škoda. Nemuselo tu být takové černo.“

Někteří odborníci na extremismus trestání nenávistných projevů s drobnými výhradami kvitují. Podle nich by v první řadě měla kultivaci veřejné diskuse obstarat sama společnost. „Naráží tu na sebe dvě koncepce: co je možné v rámci svobody slova říct, a co už je překročení přijatelné meze svobodného projevu. A aktivita policie v takových věcech představuje hledání hranice, co je ve společnosti možné a co už není,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz vysokoškolský pedagog Jan Charvát.

Bangovi jeho nesmlouvavý postoj vůči kapele Ortelu a trvání si na něm přes spršku rasistických urážek vynesl ocenění. Nadace Charty 77 mu letos v dubnu přiznala Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost. „Šíření nenávisti je nutné se společensky postavit a jsem velmi rád, že jsem se tomu nepostavil sám. Těch lidí, kteří se postavili xenofobii, homofobii či jinému šíření nenávisti, je mnoho,“ reagoval na cenu zpěvák.