Další rozsudky v metanolové kauze. Jeden z obchodníků dostal 4 roky vězení

ZLÍN Okresní soud ve Zlíně vynesl ve středu rozsudek nad třemi aktéry metanolové kauzy. Daniel Rafaj by měl strávit ve vězení čtyři roky. Další obchodníci s otráveným alkoholem, Zdeněk Kopl a Petr Veselý, si vyslechli podmíněné tresty. Rozsudek není pravomocný. Kopl se proti němu odvolal na místě, další dva obžalovaní a státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Muži byli obžalováni z ohrožování zdraví závadnými potravinami. Sedmdesátiletý Zdeněk Kopl z Vizovic na Zlínsku podle obžaloby převzal na přelomu srpna a září 2012 za účelem zisku asi 2000 litrů směsi metanolu a etanolu od hlavního distributora otrávené směsi Jiřího Vaculy.

Dále měl Kopl směs předat Vlastislavu Plonkovi z Všeminy na Zlínsku. Plonka krátce po začátku metanolové aféry spáchal sebevraždu. Kopl podíl na distribuci látky, jež zabila pět desítek lidí, popřel, usvědčila ho však Vaculova výpověď, kterou soud shledal jako věrohodnou.



„Je to lež, já jsem vůbec pana Plonku neznal. Já jsem nic neudělal. Oni věří recidivistovi Vaculovi, který je zloděj první třídy,“ řekl novinářům Kopl, který si u soudu vyslechl sedmiměsíční podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou. Hrozily mu až dva roky vězení.

Rafaj prý namíchal 360 litrů otrávené směsi

Osmačtyřicetiletý Daniel Rafaj ze Zádveřic-Rakové na Zlínsku podle obžaloby namíchal alkohol s otrávenou směsí o objemu 360 litrů a jeho následným prodejem způsobil nejméně šesti lidem těžkou újmu na zdraví. Část tohoto alkoholu, asi 110 litrů, prodal osmatřicetiletému Petru Veselému z Uherského Brodu, který jej prodal dalším lidem.

Dva z nich také utrpěli těžkou újmu na zdraví. Rafaj vinu přiznal a svého jednání litoval. Odběratele prý ale poškodit nechtěl. Veselý se k činu doznal, údajně si však myslel, že kupoval slivovici z legální pálenice.

Rafaje soud poslal na čtyři roky do věznice s dozorem, protože podle soudu jednal v přímém úmyslu. Veselý si vyslechl podmíněný trest na 16 měsíců se zkušební dobou tří let. Jeho jednání soud zhodnotil jako nevědomou nedbalost. Rafajovi s Veselým původně hrozilo až deset let vězení. Rozsudek odmítli před novináři komentovat.

Podle předsedy senátu Pavla Dvorského vypovídá výše trestů o tom, že se obžalovaní mohli domnívat o ohrožujícím potenciálu distribuované kapaliny. „Nicméně rozhodně nebylo prokázáno, že by si uvědomovali to, že skutečně v ní ta nějaká ohrožující látka je, v tomto případě metanol. Ona tam mohla být kterákoliv jiná zdraví ohrožující látka. Pokud by tomu tak bylo, jistě by ta kvalifikace byla jiná, třeba podobná, jako v případě hlavních distributorů,“ řekl novinářům Dvorský.

Všichni tři muži původně figurovali mezi 31 lidmi obžalovanými v hlavní větvi metanolové kauzy. Krajský soud ale jejich případy poslal k okresnímu soudu. Míchači směsi Rudolf Fian a Tomáš Křepela byli už dříve odsouzeni na doživotí, hlavní distributor Vacula přijal patnáctiletý trest. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.