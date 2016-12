Soud v USA odmítl zastavit přepočet hlasů ve Wisconsinu

„Přepočet je nedílnou součástí záruk poctivosti voleb,“ prohlásil soudce James Peterson.



O zastavení přepočtu, které je podle wisconsinské volební komise hotové z více než 80 procent, požádaly dva akční výbory, které podporují Trumpa.

Steinová o přepočet požádala také v Michiganu a Pensylvánii, neboť hlasování podle ní mohlo být zmanipulované. Ve všech státech těsně zvítězil Trump, v případě Wisconsinu byl jeho náskok před demokratkou Hillary Clintonovou zhruba 27.000 hlasů. Revize hlasů musí být dokončena do 13. prosince.

V rámci celých Spojených států získal Trump 306 z 538 takzvaných volitelů, Clintonová jich získala 232. K vítězství bylo potřeba 270 volitelů. V absolutních číslech ale Clintonová v celé zemi získala větší počet hlasů než její soupeř. Sbor volitelů, jehož hlasování kopíruje výsledky listopadových prezidentských voleb v jednotlivých amerických státech, má nového prezidenta potvrdit 19. prosince.

Zvrat ve výsledku po přepočtech se neočekává. Pokud by ale revize přece jen ukázala, že ve skutečnosti ve všech třech státech vyhrála Clintonová, přišel by Trump o 46 volitelů a do Bílého domu by se tak dostala demokratická kandidátka.