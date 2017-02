Depeche Mode připravují nové album a chystají se do Česka

Pražské vystoupení Depeche Mode bude součástí turné Global Spirit Tour, jehož program kapela oznámila spolu s albem loni v říjnu na speciální akci v Miláně. Turné odstartuje 5. května ve Stockholmu a postupně zavítá do třicítky evropských měst. Zakončeno bude 23. července v Rumunsku. Na podzim se kapela přesune na americký kontinent.



Skupina Depeche Mode vznikla v roce 1980 v britském Basildonu. Postupem času se stala jednou z průkopnických kapel, které používaly nové metody samplování přírodních zvuků. Celosvětově kapela podle dostupných zdrojů prodala na 100 milionů alb a singlů.



V České republice se Depeche Mode představili s hity jako je Walking in My Shoes nebo Enjoy The Silence již několikrát, naposledy v únoru 2014. Vůbec poprvé se kultovní „depešáci“ v Česku představili za komunistického režimu, a to na pražské Letné v roce 1988.