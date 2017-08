Spojené státy nezvládají zaplatit svoje tajné agenty. Můžou za to výdaje na ochranu Trumpa

NEW YORK/PRAHA Tajná služba Spojených států amerických nezvládá zaplatit své agenty. Ti už odpracovali tisíce hodin přesčasů, za které možná neuvidí odměnu. Z velké části za to můžou Trumpovy dovolené a obchodní cesty jeho členů jeho početné rodiny.

Ředitel Tajné služby Randolph „Tex“ Alles řekl pro USA Today, že více než tisíc agentů už došlo k zákonem omezené horní hranici platu a příspěvků za přesčasy, které měly vydržet až do konce tohoto roku.

Bezpečnostní agentura čelila velkému tlaku kvůli volební kampani a její práce nebyla o nic lehčí v prvních sedmi měsících Trumpovy vlády. Agenti nyní musí chránit Trumpa – který téměř každý víkend cestuje do jeho sídel na Floridě, New Jersey a Virginii – a jeho děti, jejichž obchodní cesty a dovolené je donutili cestovat po celém světě.

„Prezident má velkou rodinu a naše povinnost je dána zákonem,“ uvedl Alles. „Nemohu to změnit. Mám svázané ruce,“ doplnil s tím, že Tajná služba musí chránit nebývale vysoký počet lidí z Bílého domu. Za Trumpovy administrativy bezpečnostní služba chrání 42 lidí, včetně 18 členů jeho rodiny. Za vlády Barracka Obamy bylo pod ochranou 31 lidí.

V této chvíli Tajná služba nedokáže zaplatit své agenty za práci, kterou už mají odpracovanou. Z toho důvodu Alles začal diskutovat se zákonodárci s cílem zvýšit horní platovou hranici, včetně bonusů, pro agenty ze 160 tisíc dolarů (zhruba 3 550 000 korun) na 187 tisíc dolarů (zhruba 4 147 000 korun). I kdyby takové navýšení prošlo, tak by stále 130 agentů nebylo plně zaplaceno za tisíce hodin přesčasů, které už oddělali.

Tajná služba si během posledních pěti let prošla několika skandály, například zveřejněním sexuálních deliktů spáchaných agenty v Kolumbii nebo narušením bezpečnosti Bílého domu. Tajná služba se minulý rok pokusila posílit své řady rychlým náborem osmi set pracovníků, ale zároveň od ní odešlo tolik lidí, že skončila s posilou pouhých tří set zaměstnanců. Kongres byl následně donucen schválit jednorázovou nápravu pro 1 400 agentů, kteří odsloužili tisíce hodin přesčasů, čímž přesáhli zákonný limit pro odměny.

Budoucí potřeba agentů za Trumpovy administrativy se pravděpodobně nebude snižovat a není jisté, jestli se kongres a Tajná služba dokážou poprat s budoucími problémy, které další přetěžování agentů přinese.

President @BarackObama's vacation is costing taxpayers millions of dollars----Unbelievable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2012



Dalším výdajem za bezpečnost bylo rozhodnutí Melanie Trumpové zůstat do června v New Yorku. Podle The New York Times jen za ochranu první dámy a jejího syna, v případě že prezident nebyl přítomný, policie utratila mezi 127 tisíci dolarů ( zhruba 2 816 000 korun) a 146 tisíci dolarů (zhruba 3 238 000 korun) denně. V případě kdy Trump v New Yorku byl, policie za ochranu zaplatila průměrně 308 tisíc dolarů (zhruba 6 830 000 korun).

Za cestování Trump během prvních deseti týdnů v čele USA zaplatil daňoví 24 milionů dolarů (zhruba 533 040 000 korun), tedy tolik, co bývalý prezident Barack Obama za dva roky. To i přesto, že si v minulosti Trump stěžoval na Obamovy vysoké výdaje, které musí platit daňový poplatníci.