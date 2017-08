Stávku ještě ne, ale protestovat se bude, říkají Školské odbory

PRAHA Školské odbory nechtějí vyhrožovat stávkou za zvýšení platů, dokud se jedná. Své požadavky zopakují na protestním setkání 1. září v Betlémské kapli v Praze představitelům vlády. Na tiskové konferenci zástupců školských odborů a asociací a představitelů vysokých škol to řekl šéf školských odborů František Dobšík. K protestu se připojí zástupci všech úrovní vzdělávání.

Chtějí zvýšit platy učitelů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent. Zástupci vysokých škol trvají na růstu svého rozpočtu o 4,5 miliardy korun proti loňskému roku.



Vedou se debaty o stávce, školské odbory se zařídí podle výsledku jednání vlády, řekl Dobšík. „Jsme připraveni se k tomu postavit čelem,“ dodal. Vyloženě vyhrožovat ale podle něj není taktické a zodpovědné, pokud se zatím vyjednává.

Na shromáždění v Betlémské kapli, jehož cílem je znovu podpořit požadavky školství, podle Dobšíka premiéra zastoupí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a přijít má také ministr financí Ivan Pilný (ANO). Nemocného ministra školství zastoupí jeho náměstek Petr Pavlík a místo vicepremiéra pro vědu má dorazit místopředseda školského výboru Jiří Mihola (KDU-ČSL).

Odbory chtějí docílit zvýšení mezd učitelů v regionálním školství do roku 2020 na 130 procent průměrné mzdy v Česku. Požadují přidat od listopadu 15 procent navíc, jinak se podle nich nepodaří do roku 2020 zvýšit mzdy dostatečně.

Vysoké školy chtějí přidat na mzdy akademiků, stipendia doktorandů a na podporu studijních oborů, o jejichž absolventy je největší zájem. Podle předsedy České konference rektorů jde na mzdy 70 až 80 procent výdajů z rozpočtu vysokých škol. V současnosti je to částka kolem 17 miliard. Pokud by vysokoškolští učitelé dostali o 15 procent víc, znamenalo by to navýšení rozpočtu o 2,5 až tři miliardy korun, uvedl.

Navýšení rozpočtu vysokých škol o 700 milionů korun proti letošnímu roku, se kterým v současnosti počítá ministerstvo financí, je podle Zimy naprosto nedostatečné. Zástupci České konference rektorů se sejdou 6. září a budou jednat o svém dalším postupu. Jednání o rozpočtu na úrovni vlády se zřejmě uskuteční 4. a 11 září. Až podle toho, o čem vláda rozhodne, se rektoři dohodnou na dalších krocích, řekl Zima.