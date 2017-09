Strkanice na Barrandově u Soukupa. 'Okamurovci' nás napadli, tvrdí lidovci. Podle šéfa SPD to bylo naopak

PRAHA Příznivci hnutí Svoboda a přímá demokracie údajně napadli jednoho z členů dobrovolnického týmu KDU-ČSL. K incidentu mělo dojít v úterý večer během vysílání diskuzního pořadu Duel Jaromíra Soukupa speciál na televizi Barrandov. Podle výpovědi sympatizantů lidovců navíc ochranka situaci nečinně přihlížela. Předseda SPD Tomio Okamury tvrdí, že byli napadení jeho fanoušci a situace se odehrála přesně naopak. Televize se hájí, že security služba zasáhla.

Úterní speciální debaty se zúčastnilo dohromady osm politiků. Vedle Okamury mimo jiné i ministr kultury a lidovecký místopředseda Daniel Herman, kterému přišel vyjádřit podporu takzvaný Žlutý tým. A právě mezi fanouškovými tábory obou subjektů, které celou diskuzi mohou z venku z blízkosti studia sledovat, to ostře vřelo.

Po skončení první části pořadu mělo nejprve dojít ke slovním atakům, jež posléze údajně vyústily v napadení jednoho z dobrovolníků podporujících KDU-ČSL. Upozornil na to manažer volební kampaně lidovců Václav Pláteník.



„Chytil mě pod krkem a vytáhl za mikinu“

„Začalo to slovní přestřelkou, že jsme fašisti a jezdíme do Sudet na sjezdy landsmanšaftu. Před naše cedule zároveň dávali ty své,“ líčil situaci Marcel Ladka, celostátní koordinátor lidoveckých dobrovolníků. Podle jeho slov měli příznivci SPD během reklamní přestávky odejít, s členy Žlutého týmu se tak posunuli blíže k zábradlí ohraničující prostor pro veřejnost.



„Když se ale vrátili, chtěli, ať odejdeme, což jsme odmítli. Jeden z nich mě chytil pod krkem a vytáhl za mikinu ven z davu, druhý mi vyhodil naší ceduli. Poté, co jsem chtěl po produkci a ochrance, aby s tím něco udělali, tak řekli, že to vyřeší v průběhu další komerční pauzy a vyvedou je,“ pokračoval Ladka.



Hosté úterní diskuze televize Barrandov.

K tomu však prý nakonec nedošlo. Situaci se naopak snažil vyřešit osobně Okamura, který o přestávce předstoupil před diváky a snažil se situaci uklidnit.



Majitel a generální ředitel televize a zároveň moderátor pořadu Jaromír Soukup o incidentu, který se nakonec obešel bez zranění, neměl bližší informace. „Pokud vím, nedošlo k ničemu vážnému, jen nějaké verbální rozepři, podrobnosti ale nevím. Na místě je pochopitelně ochranka, jestli si něco vysvětlovali, my to neovlivníme,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Okamura: Rasisticky mě uráželi, příznivci SPD se mě jen zastali

Podle Marie Opálkové, mluvčí vydavatelství Empresa Media, pod kterou televize Barrandov spadá, je security služba vycvičena tak, aby vyhodnotila situaci a zvolila vhodný postup zásahu. Stejně měla učinit i v průběhu úterního vysílání.

„Produkce i ochranka bezprostředně po akci zasáhla. Zároveň jsme v průběhu reklamní pauzy zařídili, aby se i fanoušci lidovců dostali do předních řad. A to i přesto, že přijeli až po začátku pořadu,“ přiblížila Opálková.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura tvrdí, že situace se odehrála přesně naopak, než jak ji popisuje lidovecká strana a její sympatizanti. „Příznivec KDU-ČSL rasisticky ústně napadal mojí osobu, proti čemuž se naši příznivci ihned ústně ohradili, jelikož rasismus odmítáme. Transparent, který mu poté vypadl z ruky, praštil našeho staršího člena do hlavy,“ líčil Okamura pro server Lidovky.cz.

Stejný lidovecký dobrovolník se podle něj „za tichého souhlasu dalších“ tlačil na místa, kde stály fanynky SPD. O přestávce tak prý všechny diváky vyzval, aby ctili demokracii, načež se situace zklidnila. „Byl jsem jediný z celého studia, který byl o přestávce venku, takže přesně vím jak to bylo,“ doplnil.

Barrandov v hledáčku televizní rady

Tomio Okamura je v pořadu Duel Jaromíra Soukupa nejčastějším hostem. V posledních sedmi politicko-diskuzních debatách se objevil hned čtyřikrát. Vždy jej přitom doprovází početný dav příznivců jeho hnutí.

Kvůli nevyváženému výběru hostů se přitom televize Barrandov již dostala do hledáčku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta ji už dříve vyzvala, aby vysvětlila, na základě jakého klíče diskutující do zmiňovaného pořadu zve. Nelíbilo se jí totiž, že do všech jeho vydání odvysílaných do letošního 22. června byl pozván zástupce hnutí ANO. Odpověď televize bude RRTV projednávat příští týden.



Úterní debaty se zúčastnili rovněž ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO), poslanci Jiří Dolejš (KSČM), Marek Ženíšek (TOP 09) a Miroslava Němcová (ODS), bývalý europoslanec Petr Mach (Svobodní) a místopředseda Strany Zelených Michal Berg.