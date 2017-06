Struny podzimu se vracejí s Hancockem a Lambchop

Struny podzimu 2017 20. října, Forum Karlín The Gloaming 22. října, Divadlo Archa Shabazz Palaces 25. října, Divadlo Archa Lambchop 27. října, Divadlo Archa Gavin Bryars: Nothing Like The Sun 29. října, Divadlo Archa Jason Moran: In My Mind: Monk at Town Hall, 1959 31. října, Rudolfinum Richard Galliano & Baborák Ensemble 3. listopadu, La Fabrika Jiří Slavík & Marian Friedl & VUS Ondráš: Mateřština 5. listopadu, Anežský klášter Ralph Towner 7. listopadu, Forum Karlín Julia Wolfe: Anthracite Fields Bang on a Can All-Stars, Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek 9. listopadu, Forum Karlín Herbie Hancock