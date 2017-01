Platón a Kant jsou 'bílí’, nechceme se o nich učit, stěžují si studenti v Londýně

Členové studentské unie SOAS trvají na tom, že většina filozofů, o nichž by se měli v kurzech vzdělávat, má pocházet z Afriky či Asie, informoval britský server The Independent. Cílem unie je širší kampaň za „dekolonializaci“ univerzity, na které jsou podle ní založeny základy vědění tam vyučovaného.

Podle britských médií jde o příklad podrývání navrhovaného britského systému, v němž je nejvyšší prioritou spokojenost studentů nehledě na případnou nesmyslnost jejich požadavků. Nová reforma vyššího vzdělání by totiž znamenala, že žebříček kvality univerzit by se sestavoval mimo jiné podle spokojenosti studentů namísto výzkumné činnosti, jako je tomu doteď. Podle listu The Telegraph by takový systém tlačil na školy, aby kývly na všechny návrhy studentů.

Současný britský filozof Roger Scruton označil požadavky studentů SOAS za ignoranci. „Nemůžete přestat vnímat jednu celou oblast intelektuálního smýšlení, pokud ji nejprve neprozkoumáte. A oni očividně nepromysleli, co myslí pojmem ‚bílá filozofie‘,“ řekl Scruton podle The Telegraph. Dodal, že pokud vidí studentská unie koloniální kontext v Kantově Kritice čistého rozumu, rád by jej slyšel.

„Existuje opravdové nebezpečí, že se politická korektnost vymyká kontrole. Musíme rozumět světu, jaký byl, a ne se snažit přepisovat historii, jak by si ji někteří raději představovali,“ přidal se prorektor Buckinghamské univerzity Anthony Seldon.

Globální jih má přednost

Pro studenty předního ústavu zaměřujícího se na studia Asie, Afriky a Blízkého východu je ale boj za „dekolonializaci“ univerzity a „konfrontace bílé instituce“ prioritou pro rok 2017. Myšlenky „bílých filozofů“ by se podle nich měly vyučovat pouze, pokud by bylo potřeba kritizovat jejich koloniální kontext. Kurz by měli udávat myslitelé z globálního jihu nebo jeho diaspory.

„Kulturně rozmanité informace by měli učit všichni akademici, nehledě na jejich etnický původ,“ nabídla webu The Independent svůj názor Deborah Gabrielová, zakladatelka organizace Black British Academics prosazující rasovou rovnost v univerzitním prostředí. Ovšem způsob, jakým o to usilují studenti SOAS, podle ní není správný. Nevěří, že je nutné celkově zavrhnout bílé myslitele, protože ne všichni zosobňují učení, které studentská unie kritizuje.

„Budu pevně vzdorovat vyhazování filozofů ze studijních plánů jen proto, že je to moderní,“ odmítla navíc jakékoliv změny ředitelka Katedry náboženství a filozofie na inkriminovaném ústavu Erica Hunterová.

Vstřícnější požadavkům podle webu deníku The Telegraph ale byla prorektorka univerzity Deborah Johnstonová. „Jednou ze silných stránek SOAS je, že jsme se vždy dívali na svět z perspektivy regionů, které jsou v centru našeho zájmu – Asie, Afriky a Blízkého východu,“ řekla s tím, že debata o studijním plánu je zdravá a důležitá součást akademické sféry.