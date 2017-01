Studentka si nemohla odskočit na toaletu. Vysoudila za to přes milion dolarů

Úřady nejprve odmítly odškodnit studentku původně požadovanou částkou 25 000 dolarů (asi 632 000 korun) za incident, který se odehrál v roce 2012. Dívka, které je nyní 19 let, tvrdí, že učitelka ji během vyučování nedovolila odskočit si na toaletu, přestože to naléhavě potřebovala. Ale místo toho ji nařídila, aby použila v šatně sousedící s třídou kbelík a ten pak vyprázdnila do výlevky.



„Něco takového by se nikdy nemělo stát čtrnáctileté dívce, která právě nastoupila do školy!“ rozhořčil se advokát studentky Brian Watkins.

Ponižující příkaz učitelky podle žaloby vystavil studentku posměškům a oplzlostem a přivodil deprese. Dívka, která musela dvakrát změnit školu, se pokusila o sebevraždu. I po pěti letech stále podstupuje terapii. Advokátka školského odboru naopak tvrdila, že učitelka nezamýšlela žákyni zahanbit, ale pokoušela se o alternativní řešení, protože se mylně domnívala, že během zkrácené vyučovací hodiny, trvající jen 25 minut, jsou podobné přestávky přísně zakázány. „Kvůli chybě v úsudku si (učitelka) myslela, že je to dobrý nápad,“ prohlásila Katheryn Martinová.

Porota nicméně kromě odškodného přisoudila dívce také 41 000 dolarů (zhruba milion korun) na úhradu léčebných nákladů.

„Samozřejmě jsme s rozsudkem nespokojeni a zvážíme v příštích týdnech, zda se odvoláme,“ uvedla mluvčí školského úřadu Shari Winetová.

Učitelka podle právníka nebyla nijak potrestána, dokud incident nezačaly vyšetřovat úřady. Ty ji pak odeslaly na placené volno a do školy se již nevrátila. Škola se dívce a její matce dodatečně omluvila a také objasnila, že je povoleno si odskočit na toaletu.