Švédsko ukončilo vyšetřování Assange. Britové jsou ale připraveni jej zatknout

Australan se kvůli švédskému stíhání v posledních letech skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně. Obával se totiž, že Švédsko by ho následně mohlo vydat do Spojených států kvůli trestnímu vyšetřování činnosti WikiLeaks.



Švédsko vyšetřovalo Assange sedm let. „Vrchní státní zástupkyně Marianne Nyová dnes rozhodla přerušit předběžné vyšetřování v případu podezření ze znásilnění, které se týká Juliana Assange,“ uvedla v pátek švédská prokuratura.

Zatím není jasné, zda také Assange opustí ekvádorské útočiště v britské metropoli Pětačtyřicetiletý Assange přebývá na ekvádorském velvyslanectví od roku 2012. Chtěl se tak vyhnout vydání do Švédska, přičemž obvinění ze znásilnění odmítá. Považoval ho za pouhou záminku pro to, aby ho Švédsko dále mohlo vydat do Spojených států, kde by mu hrozil vysoký trest za vyzrazení tajných informací.

Server WikiLeaks založil Assange v roce 2006. Od té doby portál zveřejnil mimo jiné statisíce utajovaných amerických vojenských zpráv, diplomatických depeší nebo kolem 8000 stran dokumentů o programovém arzenálu CIA.