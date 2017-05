Světoví lídři gratulují Macronovi, Trump se těší na spolupráci

Britská premiérka Theresa Mayová a americký prezident Donald Trump uvedli, že se těší na spolupráci s nově zvoleným prezidentem. Velmi rychle pogratulovali Macronovi i vedoucí představitelé Evropské unie.



Trump tak učinil i přesto, že jeho protiimigrační politika a ochranářská ekonomická opatření mají blíže k plánům poražené kandidátky Marine Le Penové než k liberálnímu Macronovu přístupu. „Gratuluji příštímu prezidentovi Francie Emmanuelu Macronovi k jeho dnešnímu velkému vítězství. Velice se těším na spolupráci s ním,“ uvedl Trump na twitteru.

Vítězství proevropského Macrona přivítalo Německo. „Vaše vítězství je vítězstvím pro silnou, jednotnou Evropu a pro francouzsko-německé přátelství,“ napsal mluvčí Angely Merkelové Steffen Seibert.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!