V Barceloně šlo o brutální útok na západní životní styl, tvrdí světový tisk

14:15

Evropa by se měla probudit a uvědomit si, že má co do činění se střetem civilizací. V reakci na teroristické útoky v Katalánsku to dnes řekl polský ministr vnitra Mariusz Balszczak. Maďarský premiér Viktor Orbán v telegramu zaslaném svému španělskému protějšku uvedl, že atentát posílil jeho přesvědčení, že prvořadým úkolem je nyní zajistit bezpečnost Evropy a jejích obyvatel.