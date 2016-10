Vozidlo, které se podílelo na řadě zlomových operací 2. světové války, pořídil Vojenský historický ústav (VHÚ) v polovině září na aukci ve francouzském městečku Catz. Šlo vůbec o první zahraniční dražbu v historii, jíž se VHÚ zúčastnil. Vedle něj si tuto mimořádnou událost, při níž byla vydražena celá sbírka rušeného Tankového muzea v Normandii (Normandy Tank Museum), nenechaly ujít stovky zástupců muzeí i soukromých sběratelů z celého světa.

„Měli jsme vytipovaných pět, šest kousků. V naprosté většině případů se ale ceny bohužel vyšplhaly zcela mimo naše možnosti,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Odboru muzeí VHÚ Michal Burian. Ze severozápadního pobřeží Francie nakonec se svým týmem přivezl jediný, zato velice zásadní předmět – americký obojživelný pásový vyloďovací transportér LVT 4 (Landing Vehicle Tracked; angl. vyloďovací pásové vozidlo – pozn. red.).

Rušené muzeum mělo ve své sbírce jen dva exempláře tohoto druhu. První z nich se vydražil za 68 tisíc eur, v přepočtu téměř dva miliony korun. Ten druhý, jehož novým majitelem se stal právě VHÚ, za „pouhých“ 30 tisíc euro (cca 810 tisíc korun). Podle Buriana se jednalo o nejvýhodnější nákup v rámci celé dražby, neboť nový přírůstek stál ještě o deset tisíc eur méně, než byla spodní předpokládaná hranice dražební společnosti.

Postupná renovace

VHÚ se prioritně zaměřuje na českou konstrukční školu. Podle Burianových slov si ale takovou příležitost, jakou koupě transportéru LVT představovala, nemohl ústav nechat ujít, ačkoliv v Československu vozidlo nikdy nasazeno nebylo. „V současnosti musíme mapovat i vývoj vojenské techniky v celé historii. Zástupce takového typu techniky v naší sbírce doposud nebyl. Naše sbírka se stala komplexnější,“ podotkl Burian.

Veřejnosti by měl být Water Buffalo představen na jaře nadcházejícího roku, přesněji 27. května, kdy ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech začne muzejní sezóna. Do té doby by přes zimu měla být provedena základní údržba. Ačkoliv v současnosti transportér není pojízdný, zástupci VHÚ předpokládají, že by jej postupně v horizontu několika let uvedli do pojízdného stavu. I v případě restaurování ovšem upřednostňují nejprve stroje úzce spjaté českou historií.

Technické parametry transportéru LVT 4 Motor: hvězdicový sedmiválcový letecký motor Continental; chlazený vzduchem; s tejný používaný i v tancích Stuart.

Výkon: 184 kW/250 koní

Rychlost: 32 km/h na silnici, 12 km/h ve vodě

Operační vzdálenost: 240 km na silnici, 120 km ve vodě

Nákladový prostor: 4 000 kg nebo nebo 30 plně vyzbrojených vojáků.

Vozidlo, které ozdobí lešanské muzeum, bylo zcela typické pro tichomořské bojiště. Podílelo se však rovněž na řadě operací v Evropě, zejména na přechodu přes řeku Rýn, který umožnil rychlý postup jednotek americké a britské armády do Německa.

Symbol druhé světové války

Základem transportérů LVT bylo civilní záchranné obojživelné vozidlo Alligator vyvinuté Donaldem Roeblingem v roce 1935. Roebling stroj údajně vymyslel v důsledku hurikánu, který se tou dobu prohnal Floridou a zanechal za sebou mnoho mrtvých, jelikož záchranné skupiny nebyly schopné se do postižených zatopených oblastí dostat. O dva roky později se o modifikovaný typ začala zajímat americká námořní pěchota, jíž byl prvotní model dodán v létě 1941. Dodávkou prvních dvou stovek strojů byla pověřena firma Food Machinery Corporation, která se do té doby zabývala zejména výrobou vybavení pro farmáře.

Vozidla LVT 4 měla původně sloužit jako nákladní lodě pro převoz materiálu a osob mezi loděmi a pobřežím. Do boje byla poprvé nasazena námořnictvem Spojených států amerických v bitvě o Guadalcanal, jedné z přelomových operací války v Tichomoří, probíhající od srpna 1942 do února 1943. Kromě USA používaly stroje také armády Velké Británie a Austrálie.

Využity byly i při vylodění v Severní Africe v listopadu 1942, v rámci operací v Normandii, při bojích o přístav Antverpy nebo během násilného překročení řeky Rýn. Několik obojživelných vyloďovacích vozidel bylo v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu dodáno rovněž do Sovětského svazu. Rudá armáda je použila při útoku přes řeky Odru a Dunaj.