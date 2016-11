Syn manažera Sex Pistols spálil sbírku punkových památek v hodnotě 320 milionů korun

Vznícení památek na punkovou kapelu Corré sledoval na palubě lodi na řece Temži ve středu Londýna. K akci přistoupil 40 let od okamžiku, kdy kapela Sex Pistols vydala singl Anarchy in the U.K., který se považuje za mezník v dějinách punku v Británii.

„Punk nikdy, nikdy neměl být nostalgický,“ řekl Corré. Nenávratně tak zmizelo množství dobových oděvů, včetně kožených kalhot, sepraných džínsů a triček s provokativními kresbami.

V březnu Corré prohlásil, že „místo toho, aby punk byl hnutím změny, stal se jakýmsi muzejním kouskem či uctívaným počinem“.

Skupina Sex Pistols vznikla v Londýně v roce 1975. Ačkoli existovala pouze necelé tři roky, stala se ikonou punkové vzpoury mladých.