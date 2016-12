Facebook, Twitter a další se spojí v boji proti proti šíření materiálů teroristů

Podobně zoufalý zápas svádějí už roky západní vlády s propagandisty a verbíři teroristů na internetu. Zvlášť největší světové sociální sítě se staly pro radikální síly všeho druhu populární platformou k šíření jejich materiálů a rekrutování nových stoupenců. Sotva přitom některá z nich závadný materiál nebo celý účet odstraní, objeví se vzápětí další podobného ražení, případně je k vidění u konkurence. Jako digitální databáze otisků.



Tomu se ale nyní zavázala učinit přítrž čtveřice předních světových technologických společností. Sociální sítě Facebook a Twitter, internetový gigant Google, pod nějž spadá i největší server pro sdílení videí YouTube, a společnost Microsoft tento týden oznámily, že spojí své síly v boji proti proti šíření propagandy teroristů. Plánují spolu sdílet informace o závadném materiálu, zejména fotografiích, videích a audionahrávkách extremistů. Pokud některá z dotyčných firem ve svém prostředí identifikuje například nějaký snímek jako propagandu teroristů, zařadí ho na základě sady jistých znaků do společné databáze. Podle nich pak, podobně jako je tomu u databáze otisků prstů, mohou další technologické společnosti prověřit, zda se nevyskytuje i v jejich prostředí, a případně ho smazat.



Bojovník Islámského státu

Závazek k vytvoření takovéto společné digitální databáze je výsledkem víc než ročních diskusí odborníků této čtveřice společností, jak eliminovat neúmyslné šíření propagandy teroristů a rekrutování stoupenců na síti. Díky tomu zažívají vzestup radikální skupiny, jako je třeba Islámský stát. Firmy dlouhodobě čelily kritice vlád, aby podobné praktiky účinněji potíraly. Zkraje letošního roku kvůli tomu jednali se zástupci čtveřice dotyčných společností i představitelé Bílého domu.

Podrobnosti ohledně technického fungování databáze příslušné firmy zatím oficiálně nepředstavily. Databáze by ale měla fungovat na podobném principu jako již existující systém rozpoznávání snímků s rysy sexuálního zneužívání dětí, který vyvinul Microsoft. Na rozdíl od něj ale v případě identifikace teroristických materiálů nepanuje mezi dotyčnými společnostmi jasná shoda, co lze považovat za jeho projevy a co nikoliv. Naznačily už proto, že zatím se budou muset omezit na identifikaci takového obsahu, u něhož se shodnou, že je nepřijatelný pro všechny. S novou databází by tak měl vzniknout přinejmenším jakýsi elementární filtr. Internetoví lídři brojí proti teroru.