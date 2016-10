Teroristé z IS zmařili pokus odpadlíků vydat Mosul bez boje. Koalice se chystá k útoku

Podle iráckého zdroje zradu chystal jeden z velitelů IS, který se rozhodl přejít na druhou stranu. IS plán odhalil nedávno a prý kvůli němu zavraždil 58 lidí, jejichž těla byla zakopána do hromadného hrobu na okraji města. Byl mezi nimi spolupracovník vůdce IS abú Bakra Bagdádího.



Agentura Reuters informaci získala od několika zdrojů, k nimž patří poradce irácké vlády pro otázky IS Hišám Hášimí a plukovník Ahmad Táí, který pracuje v armádní rozvědce. Agentura zná jméno vůdce plánu, ale nezveřejnila ho, aby neohrozila jeho rodinu.

Hášimí sdělil, že se na plán předání města přišlo, když byl jeden z aktérů zadržen a na telefonu měl vzkaz týkající se předání zbraní. Přiznal, že zbraně jsou schovány na třech místech a že byly připravené pro členy skupiny, kteří se chtěli připojit k irácké armádě, až se přiblíží k městu. Mluvčí irácké protiteroristické jednotky Sabáh Numání případ považuje za důkaz, že IS ztrácí podporu nejen mezi obyvatelstvem, ale i ve vlastních řadách.

Útok na Mosul je otázkou dní

Chystané ofenzívy proti Islámskému státu (IS) v iráckém Mosulu se zúčastní jednotky, na jejichž výcviku se podílelo Turecko. Oznámila to turecká tisková agentura Anadolu, podle jejíchž zdrojů by boje mohly začít v nejbližších dnech. Irácká vláda si nepřeje přítomnost tureckých vojáků, a to ani cvičitelů, na svém území, a mezi Bagdádem a Ankarou kvůli tomu trvá napětí.

Anadolu napsala, že pokud se nestane nic jiného, pak operace začne za několik dní. Opírala se o účastníky rozhovorů mezi Tureckem, USA a Irákem, kteří ofenzívu připravují. Podle turecké agentury budou do boje zapojeni kromě vojáků irácké armády také oddíly iráckých Kurdů.

Turecko chce, aby se operace zúčastnili také jeho vojáci, což irácký premiér Hajdar Abádí odmítl. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že turecká armáda nemůže být z operace vyloučena. Abádímu vzkázal, že jako níže postavený politik nemůže dávat rozkazy jemu coby prezidentovi. Mosul byl součástí Osmanské říše několik století až do jejího rozpadu.

Turecko má na základně Bašika na severu Iráku asi 2000 vojáků; tvrdí, že jsou tam, aby pomohli cvičit Iráčany k boji proti teroristům. Bagdád ale trvá na tom, že Turky nepozval a že přítomnost těchto vojáků porušuje svrchovanost Iráku. Irácké ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek pozvalo tureckého velvyslance a znovu protestovalo proti přítomnosti tureckých vojáků.



Hrozí nová uprchlická vlna

Osvobozovací operace v Mosulu má být nejvýznamnější bitva v Iráku od roku 2003, kdy byla zahájena invaze, jež svrhla bývalého prezidenta Saddáma Husajna. Dvoumilionový a většinově sunnitský Mosul obsadil Islámský stát bez boje v roce 2014. Je to nejvýznamnější město, které IS ještě na severu Iráku kontroluje. Přípravy na boj o ně trvají několik měsíců.



OSN se obává, že boj o tak velké město spustí nezvladatelnou vlnu uprchlíků. Prozatím je IS uvnitř města a očekává se, že bude navádět útočníky na centrum, aby ohrozil co největší množství civilistů a památek. V bojích o jiná irácká města IS využíval civilisty jako lidské štíty.



Humanitární organizace upozorňují, že se o útěk pokusí až 700 tisíc lidí. V narychlo zřízených táborech jsou podle Norské rady pro uprchlíky (NRC) místa pro 50 tisíc osob, ve výstavbě jsou další tábory pro asi 230 tisíc osob. „To je velký nepoměr, pokud přijde takové množství lidí, vznikne chaos,“ prohlásil Karl Schembri z NRC. Některé z táborů podle něj navíc nejsou pro uprchlíky vhodné, protože budou příliš blízko fronty a dobrovolníci se do nich nedostanou.