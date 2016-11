Juniorský šampion Michal Plocek. | foto: Ivana Roháčková

PRAHA Ve 22 letech zemřel český reprezentant ve veslování Michal Plocek. Elitního skifaře, juniorského mistra světa i světového šampiona v kategorii do 23 let našli v pondělí večer mrtvého v loděnici pražské Dukly. Na svém webu to oznámil Český svaz veslování, případ vyšetřuje policie. Podle ní nešlo o cizí zavinění.

Veslování mi dává radost, říká Synek. Na konec kariéry je ale připravený „Mohu potvrdit, že policie včera v odpoledních hodinách vyjížděla do ulice Císařská louka, kde byl nalezen mrtvý muž. Kriminalisté společně s lékaři na místě nezjistili cizí zavinění,“ uvedla pražská policejní mluvčí Iveta Martínková. S ohledem na pozůstalé neuvedla žádné další informace. Podle informací serveru Lidovky.cz šlo o sebevraždu. „Ve zdravotnickém operačním centru pražské záchranky jsme obdrželi žádost policie včera (v pondělí) po 18. hodině večerní k výjezdu koronera kvůli nálezu mrtvého muže,“ potvrdil informaci mluvčí pražské záchranné služby Dominik Horn.

Plocek byl považován za nástupce olympijského medailisty a mistra světa Ondřeje Synka, kterého už v minulosti dokázal porazit. V letošní sezoně závodil společně s Matyášem Klangem na dvojskifu a neúspěšně se pokoušeli postoupit na olympijské hry v Riu de Janeiro. V dodatečné kvalifikaci v Lucernu obsadili první nepostupové místo. Letos v červnu se Plocek premiérově představil v seriálu Světového poháru na skifu, když v Poznani nahradil Synka a ve finále dojel na čtvrtém místě. V září se stal akademickým mistrem světa a v závěru října byl členem vítězné posádky párové čtyřky s kormidelníkem na světovém šampionátu v příbřežním veslování. „V osobním životě byl Michal citlivý a milý kluk, který nikterak neskrýval svou ctižádostivost dosáhnout co nejlepší sportovních výsledků. Plocíno, budeš nám moc chybět. Sbohem!“ uvedli zástupci veslařského svazu na svém webu. Dukla se k věci s ohledem na tragickou událost nechce veřejně vyjadřovat. Hlubokou soustrast prostřednictvím Twitteru vyjádřilo během úterního dopoledne ministerstvo školství. Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině a příbuzným mladého českého veslaře Michala Plocka. — MŠMT (@msmtcr) 29. listopadu 2016