Tři a půl roku podmíněně za lov pokémonů v chrámu. Ruský bloger byl odsouzen

Soud ho uznal vinným z šíření nenávisti, urážky citů věřících a nezákonného využívání technologií.



Loni v srpnu Sokolovskij na internetu zveřejnil sérií videí, na jednom z nichž konstatuje, že se mu v pravoslavném chrámu „bohužel nepodařilo najít nejvzácnějšího pokémona, jímž je Ježíš Kristus“. Podle obžaloby tak svým prohlášením popřel existenci boha, což je prý projevem šíření náboženské nesnášenlivosti.

Rus vyrazil do chrámu poté, co slyšel v ruské televizi varování, že za tuto zábavu může v hrozit až půlmilionová pokuta nebo tři roky vězení. „To je naprostá blbost,“ prohlásil Sokolovskij a vyrazil do jednoho z největších chrámů v Jekatěrinburgu na lov, který si na závěr videa náramně pochvaloval. O něco později ale na dveře zabušili policisté a odvedli ho k výslechu.