Hrnek či triko s Heydrichem za tři stovky, plakáty za tři tisíce. Policie řeší 25 'udání’

Knihkupectví Naše vojsko do své nabídky již před několika týdny vrátilo trička s podobiznami nacistického vůdce Adolfa Hitlera, plakáty s velitelem jednotek SS Karlem Hermanem Frankem, nabízí i zboží se zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem.

Limitovaná edice

Poprvé tyto předměty ze „sběratelské edice světových osobností“ známé pražské nakladatelství začalo prodávat již v únoru. Po kritice je ale na nějaký čas prodejci stáhli z nabídky. Šéfovi nakladatelství Emerichovi Drtinovi se totiž osobně nelíbily, ačkoli propagaci nacismu nicméně důrazně odmítal.

Policisté se však aktuální nabídkou triček, hrníčků či plakátů s tvářemi nacistů na pultech knihkupectví stále zabývají. Před výročím atentátu na Heydricha totiž jejich prodej vzbuzuje čím dál silnější kritiku. „Kriminalisté na případu stále pracují. Zjišťují, jestli se jednalo o protiprávní jednání, či nikoliv,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle Drtiny, který je ředitelem nakladatelství, policie prověřuje 25 podnětů týkajících se kontroverzního prodeje předmětů. „Udávalo se za války i za socialismu, to vím z vyprávění mých dědečků a rodičů. A to se dědí. Tak jsem již byl na policii. Aspoň tam jsou vzdělaní lidé, kteří v tom nevidí propagaci,“ uvedl šéf Našeho vojska a současně člen Svazu bojovníků za svobodu.



Kolik triček nebo hrnků se už prodalo, nechtěli prodejci komentovat. „O věci s Heydrichem zas tak velký zájem není. Ale máme je teprve dva měsíce,“ řekl redaktorce serveru Lidovky.cz v kamenné prodejně na pražském Andělu prodavač, který se nechtěl představit.

„Největší zájem je o předměty s Putinem. Pro ty chodilo hodně lidí. Pak je také oblíbený Karel Gott,“ vyprávěl dále. Zato trička s prezidentem Milošem Zemanem či Václavem Havlem nejdou příliš na odbyt. V sekci „sběratelská edice“ pak Naše vojsko nabízí také trička s tváří Adolfa Hitlera, Saddáma Husajna, Vladimira Putina, Che Guevary, ale také Marilyn Monroeové nebo Karlem IV.

Důvody prodeje? Stěžejní

Podle státního zástupce Jana Petráska, který v minulosti obžaloval například vydavatele Hitlerových projevů, by při posuzování trestnosti počínání nakladatelství Naše vojsko záleželo na důvodech prodeje zmiňovaných předmětů.

„Záleží na tom, jak by svoje důvody vysvětlilo nakladatelství policistům. Je pro mě nepochopitelné, že Naše vojsko něco takového dělá. Nepřekvapovalo by mě to třeba u některých kapel, které by to šířily na svých koncertech,“ uvedl již dříve v souvislosti s hitlerovskými hrníčky pro server iDnes.cz.



K údajně „pěkné“ sbírce v internetovém obchodě přibudou podle Ditricha i další předměty. „Dnes mne zrovna napadlo, že by šel i Jiří Kajínek,“ prozradil v úterý, tedy v den, kdy jmenovaný, zřejmě nejznámější český, vězeň po 23 letech opustil brány věznice.

K tomu, proč začalo nakladatelství nabízet i předměty s Heydrichem, Ditrich uvedl, že jde o pouhé rozšíření nabídky, nikoli o„mediální trik“, jak uvedl před několika týdny. Tehdy doslova řekl, že předměty s Hitlerem „měly povyrazit veřejnost“.



Zájem veřejnost nakonec ale vyvolalo i něco jiného – členství Ditricha ve Svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), který sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce a jejich pozůstalé. Jeho obchodní činnost vzbuzuje u řady kritiků hlasité reakce. „Neptám se, co na to soudruh (předseda Jaroslav) Vodička, ale co na to řadoví členové?“ napsal například na sociální síť Facebook spisovatel a nakladatel Jiří Padevět.

Ten se hlasitě staví i proti samotnému prodeji předmětů s podobiznami odsuzovaných osob. „Jestli je to protiprávní jednání, nevím. To ať zjistí policie, případně soud. V každém případě je to nevkusné. Prodávat hrníčky, na nichž je Heydrich, Stalin, Hitler či K. H. Frank a další vrazi nejen českého národa, ale civilizační vrazi, je přinejmenším nevkusné. A tvrdit, že jde o sběratelské předměty, je výmluva hodná malého chlapce,“ řekl Padevět pro Lidovky.cz.



Výsměch, říká Padevět

Kriticky se staví také ke členství Drtiny ve svazu bojovníků. „Je to sice jeho soukromá věc, nicméně se obávám, že v tomto případě to výstižně dokresluje, v jakém stavu svaz je. To znamená ve velmi špatném. Je to výsměch všech skutečných pamětníků, kteří pamatují řádění vrahů na vlastní kůži. Teď se na nich snaží někdo vydělávat,“ odsoudil spisovatel obchodní činnost Našeho vojska.



Členství Drtiny ve svazu je nakonec tématem i pro ostatní členy, zejména ve vedení organizace. „V červnu, přesněji 20. 6., zasedá Ústřední výbor, jistě vhodné stanovisko zaujme,“ uvedl v krátkosti mluvčí spolku Vladislav Kučík. Na otázku, zda bude řešit soukromou aktivitu Drtiny odpověděl: „To je na ústředním výboru samotném, jako nejvyšším orgánu ČSBS mezi sjezdy. Nemohu předjímat žádná rozhodnutí“.