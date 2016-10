Tričko s Putinem i podpora předsedy bojovníků za svobodu. Klub pohraničníků zaplnil velký sál

Tak zaplněný sál by mohla Svazu bojovníků za svobodu závidět kdejaká politická strana v Česku. Desítky mužů nastupují s kamennými výrazy a drží v ruce pietně prapor. Jeden z vlajkonošů má na sobě i tričko s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Proces skončí a přistupuje se k projevům. Jeden má také předseda Klub českého pohraničí Milan Richter.

„Českoslovenští pohraničníci byli vojáky studené války. Je však třeba zdůraznit, že stáli na straně obrany míru a společenského pokroku. Neohrožovali naše sousedy. Zahradili na 40 let stezky rozsévačů smrti a společenského rozvratu,“ pronesl Richter v projevu, který později přetiskly komunistické Haló noviny. Na místě se dočkal bouřlivého potlesku.

Klub českého pohraničí se v minulosti kvůli svým aktivitám hned několikrát dostal do zprávy o extremismu vypracovaném ministerstvem vnitra. Poprvé se tak stalo v roce 1995 a poslední zmínka je před dvěma lety.

Například v roce 2012 se v dokumentu psalo o vědomostní soutěži pro školáky, kterou klub uspořádal a měl se týkat Československé republiky v letech 1918 až 1938. „Podobné akce jsou rizikové vzhledem k možnosti skryté propagace myšlenek radikálního komunismu a ovlivňování žáků ideologií neslučující se s demokratickými principy ČR,“ píše se ve zprávě z roku 2012.

Jak vyplývá ze záznamu, který se před týdnem objevil na serveru YouTube, na setkání k 65. výročí o přijetí zákona o ochraně státních hranic, kterou na konci června v Nymburku uspořádal Klub českého pohraničí, byl přítomný i předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, který v minulosti kandidoval za stranu Strana práv občanů Zemanovci, která tehdy nesla v názvu jméno současné hlavy státu Miloše Zemana.



„Jako slušná organizace, když jsme někam pozvaní, tak se toho zúčastníme. Dohodli jsme se ve vedení, že tam pojedu a že si vyslechnu, co se na Klubu českého pohraničí děje. Uctívají historii a my uctíváme historii taky a historii chceme dělat proto, aby se neměnila.“ sdělil Vodička serveru Lidovky.cz.

Šéf Svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička.

Organizaci pohraničníků nepovažuje za extremistickou. „Nebudu odsuzovat lidi, kteří bránili nějakou hranici ze zákona. Sloužili jako vojáci a byli pod rozkazem. Jaké jsou zákony, takové jsou zákony, a když napadáte Klub českého pohraničí, tak by se mělo říct, že ty zákony byly špatné,“ dodal.

Velká základna

Akci v Nymburku si prý organizace platila sama a peníze pocházejí většinou z členských příspěvků. Klub totiž podle vedení sdružuje tisíce lidí. Mezi členy nejsou jen bývalí pohraničníci, ale podle 1.místopředsedy klubu Rudolfa Pelty i sympatizanti či bývalí příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB).



„Scházíme se podle toho, jak se domluvíme ve vedení národní rady, a podle toho vybíráme místo,“ popsal fungování klubu Pelta.



To, že se u nich na „ceremonii“ objevil i člověk s tričkem Putina, mu nevadí. „Proč by nám to mělo vadit? Možná se vám to nelíbí, nevím, jak jste politicky orientovaný, my s tím problém nemáme. Od východu nám nehrozí nic. Horší je to od západu,“ odpověděl redaktorovi serveru Lidovky.cz.



Překrucování historie

Podle historika Martina Pulce, který se detailně zabývá pohraničím, organizace vykládá historii podle svého vidění světa. „V tom klubu se neříkají věci, jak byly. Často překrucuje historii a přímo i lžou. Z tohoto pohledu ho hodnotím negativně,“ míní Pulec.

Pohraniční stráž se v době socialistického zřízení snažila zabránit volnému pohybu lidí a zboží skrze hranice a také k pronikání zahraničních agentů na území státu. „Přicházeli sem takzvaní agenti chodci. Nesetkal jsem se s tím, a nesetkal se s tím ani jiný historik, že by sem byli vysláni s diverzními či atentátními úkoly. To ale skončilo po roce 1955,“ připomíná Pulec. Dodává, že většina pohraničníků, kteří zemřeli při výkonu, nebyla zabita cizí rukou, ale během nehod či spáchání sebevraždy.

„Těch lidí, kteří přicházeli sem (do země - pozn. red.), je mizivé množství proti stovkám a tisícům, kteří se snažili dostat ven, a zaměření pohraniční stráže bylo proti vlastním lidem, což je nejsmutnější. Je to sice demokratický spolek, že může fungovat a hlásat kolikrát i lži, kterým někdo věří, ale tím demokracie v tomto spolku končí. Určitě se nesnaží o podporu a upevňování demokracie u nás,“ dodal Pulec.

Klub českého pohraničí má za sebou kontroverzní minulost. Například během letošních krajských voleb se člen klubu zastal muže, který měl ve volební komisi tričko s komunistickými symboly. „Naopak, řada lidí mi projevila solidaritu, například Karel Janda z vedení Klubu českého pohraničí,“ podotkl David Pazdera, který měl ono tričko pro iDnes.cz.

Výrazně na sebe klub upozornil i v červenci, kdy u hranic sehrál důležitou roli u vztyčení pamětního sousoší pohraničníka se psem.

Stovky mrtvých pohraničníků

Při pokusu o překonání hranic do Německa a Rakouska zemřelo 282 lidí. Z toho bylo 145 z nich zastřeleno. I na straně komunistických strážců hranic byly ale ztráty. Od roku 1948 do roku 1989 zemřelo 584 vojáků. Z toho ale jen 11 zahynulo po střetu s „narušiteli hranic“.

Většina příslušníků (243) zemřela na následky různých nehod. Až 185 vojáků spáchalo sebevraždu a při manipulacemi s výbušninami skonalo 47, uvádí Prokop Tomek, vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ.