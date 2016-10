Podle průzkumů mezi voliči před debatou více lidí věřilo Clintonové, volilo by... | foto: Reuters

NEW YORK Podnikání současného kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa vykázalo v roce 1995 tak velkou ztrátu, že je možné, že v dalších 18 letech neplatil žádné daně z příjmu. V sobotu to napsal deník The New York Times (NYT).

Štáb republikánského uchazeče o Bílý dům zprávu deníku odmítl a obvinil list, že pracuje pro Trumpovu demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou. Trumpův štáb zároveň uvedl, že kandidát zaplatil stovky milionů dolarů na jiných daních.

Špatně načasovaný nákup hotelu, chyby při řízení několika kasin a neúspěšný pokus o proniknutí do leteckého byznysu podle NYT způsobily, že Trump za rok 1995 vykázal ztrátu 916 milionů dolarů (22 miliard Kč). Podle listu by se díky tomu mohl snížit jeho zdanitelný příjem po dalších 18 let o 50 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč). Trump obvinil newyorský deník, že pracuje pro jeho demokratickou rivalku. „The New York Times, stejně jako všechna zavedená média, je prodlouženou rukou kampaně Clintonové, Demokratické strany a jejich zájmů,“ uvedl štáb republikánského kandidáta s tím, že deník získal údaje o Trumpově daňové ztrátě nelegálně. Trumpova kampaň také v prohlášení citovaném agenturou Reuters uvedla, že podnikatel musel kvůli zodpovědnosti ke svým firmám a ke své rodině usilovat o to, aby na daních neplatil o nic víc, než kolik po něm zákony vyžadují. Přesto podle štábu zaplatil Trump za blíže neurčené časové období stovky milionů dolarů na jiných odvodech než je daň z příjmu: například na majetkových daních nebo na daních z nemovitostí. Trump dlouhodobě čelí v USA kritice, že nezveřejnil svá daňová přiznání za poslední roky, přestože to patří k nepsané tradici kandidátů na prezidentský úřad. Republikán se brání tím, že jeho daňové přiznání je předmětem auditu daňové správy, před jehož uzavřením nemůže prozradit obsažené informace.