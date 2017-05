Trump hledá nového šéfa FBI, chce ho najít do týdne. Zahájil pohovory s kandidáty

Trump řekl novinářům na palubě letounu Air Force One, že by měl být schopen učinit rozhodnutí o příštím šéfovi FBI ještě před svou první zahraniční cestou, kterou příští pátek zahajuje v Saúdské Arábii. „I to je možné,“ sdělil šéf Bílého domu.



Podle stanice BBC se ministr spravedlnosti Jeff Sessions a jeho náměstek Rod Rosenstein dnes sejdou se čtyřmi možnými kandidáty. Bude mezi nimi úřadující šéf FBI Andrew McCabe.

Americké sdělovací prostředky uvádějí, že se pro funkci uvažuje o 11 lidech. Mluvčí Bílého domu Sean Spicer řekl, že prezident Donald Trump místo obsadí, „jakmile najde kandidáta s vlastnostmi, jež považuje za nezbytné“.

Televize Fox News oznámila, že se administrativa snaží náhradníka Comeyho najít co nejrychleji. Trump dnes řekl, že kandidáti jsou „vynikající lidé“ a „velmi známí“.

Agentura Blommberg tento týden uvedla, že by Trump mohl vedením FBI pověřit někdejšího republikánského kongresmana Mikea Rogerse, který v minulosti vedl sněmovní výbor pro tajné služby a sám v FBI působil. Podle komentátorů by to ale byla příliš politická volba. Mezi těmi, kdo byli vybráni pro sobotní pohovor, jsou kromě McCabea republikánský senátor John Cornyn, newyorský odvolací soudce Michael Garcia a právnička Alice Fisherová.

Trump Comeyho nečekaně odvolal v úterý. Comey několik dní předtím žádal ministerstvo spravedlnosti o navýšení prostředků na vyšetřování údajného zasahování Ruska do kampaně před loňskými prezidentskými volbami, z nichž jako vítěz vzešel Trump. Spekuluje se o tom, že Trump chtěl vyhozením Comeyho narušit vyšetřování, které by ho mohlo ohrozit.