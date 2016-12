Trump chce za velvyslance v Izraeli Friedmana, podporovatele stavby židovských osad

Pohled z výšky na Chrámovou horu. | foto: Reuters

NEW YORK Nastupující americký prezident Donald Trump chce jako velvyslance Spojených států v Izraeli právníka Davida Friedmana. Oznámil to Trumpův štáb. Friedman podle agentury Reuters uvedl, že se těší, až se ujme ambasády v Jeruzalémě. Trump tak očividně chce dostát svému předvolebnímu slibu, že přestěhuje velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, což prý rozhněvá muslimský svět.

Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Naprostá většina států včetně České republiky i USA má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma.

Bílý dům: Putin musel hackerské útoky sám schválit. Trump obvinění zpochybňuje „(Friedman) je mým dlouholetým přítelem a poradcem, který se těší mé důvěře. Jeho silné vztahy s Izraelem vytvoří základy diplomatické mise a budou úžasným přínosem pro naši zemi v rámci upevňování vztahů se spojenci a s naší snahou dosáhnout míru na Blízkém východě,“ uvedl Trump v noci na pátek SEČ v prohlášení. Republikán Trump během kampaně prohlásil, že bude stát za Izraelem a že na něj nebude tlačit v otázce rozhovorů s Palestinci. Friedman, který stejně jako nynější americký velvyslanec v Izraeli Daniel Shapiro hovoří hebrejsky, pochází z židovské rodiny. Deník Haarec poznamenal, že postoj budoucího velvyslance je v rámci izraelské politické mapy na krajní pravici a že zastává i tvrdší názory než izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Friedman mimo jiné zpochybnil názory, že izraelská výstavba osad na palestinských územích je nelegální, nesouhlasil také se zákazem rozšiřovat izraelská sídel ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu, obzvláště pak na těch místech, o kterých se předpokládá pozdější územní výměna v rámci budoucí dohody s Palestinci. Pokud jde o mírové řešení, nepovažuje případný vznik společného státu, ve kterém budou mít Izraelci i Palestinci stejná práva, za tragédii. Vysvětlil to tím, že udávaný počet Palestinců, který žije na Západním břehu, je přehnaný, proto nehrozí, že by Židé ztratili většinu.