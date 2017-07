Trump: Mexická zeď bude průhledná, jinak by lidem na hlavy padaly pytle s drogami

Na palubě vládního letounu Air Force One řekl novinářům, že mexická zeď by měla být průhledná. Jako důvod Trump uvedl to, že jinak by hrozila smrt kolemjdoucím, kterým by na hlavu mohly spadnout obrovské pytle plné drog, informoval list The Independent.

„Jedna z věcí ohledně té zdi je, že potřebuje průhlednost. Musíte skrz ní vidět,“ řekl Trump během cesty do Francie, kde se zúčastnil oslav pádu Bastily. „Takže by to mohla být ocelová zeď s dírami, ale ty díry potřebujeme, protože musíme vidět, co je na druhé straně.“

Trump zeď dlouhodobě prezentuje jako nejlepší řešení ilegální imigrace do Spojených států. Již ve své prvním oficiálním proslovu, kterým začal prezidentskou kampaň, prohlásil, že přes hranici do USA nepřecházejí dobří lidé - ale například i vrazi a násilníci, což vzbudilo velký odpor médií i lidskoprávních skupin. Teď se jeho pozornost stočila na pašování drog.

„Jakkoli to zní špatně, když přes zeď hodí obrovské pytle drog, a na druhé straně zdi jsou lidé, nevidíte je. A když vám na hlavu spadne 60 liber (27 kg) materiálu? Je konec,“ prohlásil Trump.

Část zdi je již postavená

Trump zmínil i na délku, jakou by postavená zeď měla mít. Mluvil o „násilních a drsných“ řekách, horách a neosídlených oblastech, přes které nikdo nechodí. Díky těm prý není nutné zeď stavět přes celé území. Délka by se měla pohybovat mezi 700 (1100 km) a 1450 (1450 km) mílemi z celkové 2000mílové (3200 kilometrů dlouhé) hranice.

Hranici mezi Mexikem a USA současně tvoří nejen přírodní překážky, ale série již existujících bezpečnostních opatření včetně zdí, senzorů a kamer. Umělá bariéra má 650 mil (1000 km) a v roce 2006 ji nechal postavit George W. Bush.

Trump 25. ledna podepsal exekutivní příkaz, který volá po „okamžité konstrukci fyzické zdi na severní hranici“ a dalších 5 tisíc strážníků, kteří mají okolí hlídat. Trump na ní momentálně ale nemá potřebné finance: neposkytl mu je ani jeho Kongres, ani Mexiko.

Bílý dům původně tvrdil, že rozhovor z novináři na palubě Air Force One byl mimo záznam, ale o několik dní později změnil názor a zveřejnil je jako oficiální vyjádření prezidenta.

Mexiko bude pořád platit, tvrdí Trump

Řeč se na mexickou zeď stočila i na summitu G20 v Hamburku. Tam se na zeď Trumpa zeptali novináři. Chtěli vědět, jestli je pořád v plánu, aby ji zaplatilo Mexiko. „Rozhodně,“ odvětil Trump, zatímco mexický prezident Nieta tiše seděl vedle něj.

Tamní obyvatelé Nieta již v minulosti kritizovali za to, že se Trumpovi v otázce mexické zdi nedokázal veřejně postavit. Podobně pasivně Nieto reagoval i v srpnu minulého roku, kdy Trump navštívil mexický prezidentský palác a na tiskové konferenci veřejně zopakoval své plány na to, aby Mexiko zeď zaplatilo v celé její hodnotě. Cena se podle analýzy listu Washington Post můžou vyšplhat až k částce 25 miliard dolarů.

Na sólových tiskových konferencích ale mexický prezident opakovaně potvrdil, že země nemá v plánu zeď financovat a s Trumpem si přes média několikrát vyměnil ostrá slova. Kvůli sporu ohledně zdi Nieto v lednu i zrušil plánovanou návštěvu Spojených států.