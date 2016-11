Trump se za 25 milionů dolarů vyhne soudu. Odškodní bývalé studenty vlastní ‚univerzity‘

Rozhodnutí k vyrovnání bylo oznámeno newyorským prokurátorem 10 dní před soudním stáním jednoho z případů, který se týkal skupinové žaloby v San Diegu. Došlo by k neobvyklé situaci, kdy by budoucí prezident stanul před soudem.



Obvinění ze stran studentů na adresu Trumpa byla podle webu deníku The New York Times, který na mimosoudní vyrovnání upozornil, velice nelichotivá. Školné přišlo studenty na 35 tisíc dolarů a podle svědectví bývalých zaměstnanců úroveň výuky tak vysoké částce neodpovídala. Někteří vyučující navíc nebyli odborníky ve svých oborech. Navíc Trump University údajně používala marketingové podvody a nátlakové prodejní praktiky.



Mimosoudní vyrovnání zahrnuje dvě federální skupinové žaloby ze San Diega a samostatný soudní spor s newyorským prokurátorem Ericem Schneidermanem.



„Jsem spokojený, protože podle dohodnutých podmínek každý ze studentů obdrží odškodnění a státu New York bude muset Donald Trump zaplatit pokutu dosahující až do výše jednoho milionu dolarů za porušení zákona o vzdělání,“ řekl Schneiderman pro The New York Times.

Žalobců, kteří se cítili být podvedeni organizací Trump University nabízející neakreditovaný vzdělávací program, bylo podle Schneidermana víc než 6000. Škodu původně vyčíslili na 40 milionů dolarů.



Jde o nečekaný obrat v Trumpově pozici ke kauze. Miliardář, který čerstvě získal prezidentské křeslo, neustále tato obvinění odmítal a sliboval, že proti nim bude u soudu bojovat. Tvrdil, že podle studentských hodnocení byli studenti spokojení s úrovní výuky i s tím, co se na jeho univerzitě naučili. A když se ho političtí oponenti v prezidentské kampani snažili zatlačit do kouta, Trump útočně odpověděl, že dokonce přemýšlí o znovuotevření univerzity. Ta v letech 2004 až 2010 zdarma po celé zemi nabízela úvodní kurzy o investování do nemovitostí a Trumpově podnikatelském know-how.



Trumpův obrat v těchto sporech přišel záhy po jeho vítězství v prezidentské volbě. Trumpův právník Daniel Petrocelli minulý týden vyjádřil zájem o vyřešení těchto sporů. Mezitím se ale další Trumpovi právníci snaží oddálit rozuzlení jednoho z kalifornských sporů až do 20. ledna 2017, tedy do doby po jeho Trumpově prezidentské inauguraci.

Alan Garten, další z Trumpových právníků, pro New York Times dodává, že nepochybuje o tom, že by Trumpova Univerzita u soudu uspěla, nicméně konečné vyřešení těchto sporů umožní nově zvolenému prezidentovi věnovat se mnohem důležitějším věcem.