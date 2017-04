Trump riskuje, že americké vládě dojdou peníze. Trvá totiž na stavbě ‚mexické‘ zdi

S páteční půlnocí dojdou americké administrativě finanční prostředky určené na její chod. Pokud do té doby zákonodárci neschválí podobu rozpočtu pro období do konce září, miliony federálních zaměstnanců dočasně přijdou o práci. Ve službě by zůstali pouze příslušníci bezpečnostních složek.

Zdálo se, že jediným problémem republikánů bude snaha získat na svou stranu osm demokratických senátorů, aby podpořili návrh rozpočtu, na kterém týdny pracují. Ve stočlenném Senátu mají totiž většinu 52 křesel, ale ke schválení rozpočtu potřebují ústavní většinu, tedy 60 hlasů.

Jenže o víkendu se do věci vložil prezident Trump. Trvá na tom, že plán výdajů musí obsahovat peníze na vybudování zdi na hranici USA s Mexikem. Výdaje na ni v současném rozpočtovém návrhu by se měly pohybovat podle odhadů Bílého domu okolo 1,5 miliardy dolarů (téměř 37 miliard korun), ale například podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost by se celkově vyšplhaly až na 21,6 miliard dolarů (přes 530 miliard korun).

Prezident chtěl dosáhnout dohody tím, že by za podporu zdi, republikáni podpořili financování zdravotního programu Obamacare. To nabídl demokratům i rozpočtový šéf Bílého domu Mick Mulvaney.

„Zeď je velmi důležitým nástrojem k zastavení toku drog na naše území a otravování našich dětí!“ psal na svém twitterovém účtu Trump.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If

„Nakonec za tu nutně potřebnou zeď nějakým způsobem zaplatí Mexiko,“ napsal také v neděli.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

Pro politiky demokratů, ale i některé republikány, je obchod Obamacare za financování zdi neuskutečnitelný. „Pokud by prezident ustoupil, můžeme mít do pátku rozpočet schválen,“ řekl lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer. Jejich lídryně ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová zase za nepřijatelné, že by za zeď měli platit Mexičané.

Posílení kontrol jako dílčí výhra

Že je však stavba pohraniční zdi nejvyšší prioritou Bílého domu, potvrdil v pondělí mluvčí Bílého domu Sean Spicer. „Prezident představil dvě hlavní priority pro jednání o rozpočtu, zvýšení výdajů na armádu a na vnitřní bezpečnost spolu se zdí,“ řekl Spicer.

Demokratičtí politici vyjádřili ochotu podpořit takový rozpočet, který by počítal se zvýšením výdajů na bezpečnost hranic, nevyjadřovali ani nesouhlas s větším obnosem pro armádu. Trump by proto mohl obrátit situaci ve svůj prospěch, pokud by se s nimi dohodl a větší výdaje označil za předzvěst vybudování zdi na hranici.

Podle agentury Reuters to prezident připustil na pondělním soukromém setkání se zástupci konzervativních médií. Měl uvést, že možná počká s prosazením stavby zdi až do rozpočtového návrhu pro další fiskální rok začínající 1. října. „Nenechte si namluvit od lživých médií, že jsem změnil postoj ke zdi. Bude postavena a pomůže zastavit drogy a obchodování s lidmi,“ vyvracel to však Trump v úterý na svém twitterovém účtu.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.

Pokud by ani jedna ze stran současného sporu neustoupila, existuje podle britského listu The Guardian možné dočasné řešení. Mezi zástupci obou hlavních politických sil v Kongresu panuje přesvědčení, že dosáhnou alespoň dočasné dohody, aby nebyla administrativa úplně paralyzována.

Třetina úseku už bariéry má

Jeden z hlavních slibů své prezidentské kampaně, stavbu zdi na hranicích s Mexikem, začal Trump plnit už v lednu, pár dní po své inauguraci. Podepsal exekutivní příkaz, jímž nařídil okamžitý začátek prací vedoucích ke stavbě souvislé zdi. Stále však její financování závisí na Kongresem přidělených prostředcích.

Trump se snažil urychlit proces stavby zdi na hranicích s Mexikem seč mohl. Termín zadání zakázky na návrhy na podobu bariéry mezi oběma státy stanovila vláda na začátek března. Do poloviny dubna měla být přidělena vybraným společnostem.

První prototypy by mělo 20 zájemců postavit v San Diegu. Podle Pohraniční stráže budou nakonec vybráni do 1. června. Návrhy její podoby do konce března odevzdalo celkem 450 společností.

Pracovníci americké Pohraniční stráže u plotu na hranici s Mexikem.

Zeď má nahradit stávající nesouvislou kombinaci úseků zdí a plotů, které už na ostře sledované hranici stojí. Rozkládají se na více než 1100 kilometrech z celkem 3200 kilometrů dlouhé hranice. Velká část z toho byla vybudována za administrativy Trumpova předchůdce Baracka Obamy podle zákona, který podepsal ještě prezident George Bush mladší v roce 2006.

Současná bariéra je různého typu, řetězová, pletivová, z pilířů, mříží, betonových bloků či ocelových nosníků jako u ohrad pro hospodářská zvířata. Měla by ji nahradit skoro 20 metrů vysoká souvislá zeď.

Podle ministra pro vnitřní bezpečnost Johna Kellyho ale ani takové opatření nebude znamenat, že nebude muset být strážena lidskou silou. „Musí to být několikavrstvá obrana,“ řekl v lednu.

Pohraniční stráž už teď má zároveň systém „digitální zdi“ sestávající celkem z 8 tisíc kamer, které sledují jižní stranu plotu a brány v něm. Také je zabudováno celkem 11 tisíc podzemních senzorů, v pohotovosti je celkem 107 průzkumných letounů, 8 dronů, 175 sledovacích jednotek a 84 pobřežních lodí.