Trump se na první zastávce ‚děkovného turné‘ hodně chválil. Stihl ale i kritiku

Donald Trump ve čtvrtek oficiálně započal své „děkovné turné“ po zemích, ve kterých získal většinu a tak mu napomohly do prezidentského křesla. Jako první se podíval do ̈ v Ohiu, tedy v jednom ze „swing“ států, států, které se houpají mezi republikánskou a demokratickou stranou a většinou rozhodují volby. Barack Obama ho například vyhrál v roce 2008 i 2012.

Jednalo se Trumpův první velký projev od zvolení prezidentem. Jeho vystoupení teď většina západních médií přirovnává k jeho tradičnímu vystupování z prezidentské kampaně, tedy silně řízeného především jeho specifickou povahou a mluvou. Slibované uklidnění a klasické prezidentské chování se tak zatím nekoná.

Vlna sebechváli a kritika médií

„Vyhráli jsme, to je to podstatné,“ opakoval Trump dokola. Vyžíval se v energickém davu a jedno po druhém vyjmenovával svá nečekaná vítězství. „Vezměte si to. Vyhráli jsme s přehledem. A neměli jsme ani tisk, tisk k nám byl brutální.“

Do médií si také šťouchnul připomenutím, že jim příliš dlouho trvalo oznámit jeho důležité vítězství v Pensylvánii. Při té příležitosti je opět nazval „neupřímnými.“

Cestu k potřebným 270 delegátům Trumpovi skutečně nepředvídal téměř nikdo, a dokonce i on sám naznačil, že výhru nečekal. Vzpomínal, jak sledoval výsledky a užíval si reakce okolí. „Ve tři hodiny, nikdy na to nezapomenu. Vyhráli jsme Wisconsin. A pak Michigan. A pak Pensylvánii. Ano? A potom jeden člověk, co mapoval výsledky, a ten člověk měsíce říkal, že není možné, aby Donald Trump prolomil demokratickou modrou zeď. A my jí neprolomili. My jsme jí přímo zničili,“ hlásal Trump jásajícímu davu.

Vzpomínání na Clintonovou a nový ministr obrany

Ani poraženou demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou Trump nezapomněl zmínit. „Docela jsme si to užili, bojovat s Hillary, co?“ smál se s davem Trump. Z toho se obratem ozvali výkřiky požadující její uvěznění, což je jeden ze slibů z kampaně, který si Trump zřejmě prozatím rozmyslel.

Jen jakoby mimochodem se Trump s davem také podělil o svůj výběr ministra obrany. Bude jím James Mattis, přezdívaný šílený pes. „Nechci vám tohle říkat, odmítám vám to říct, nenechte to se dostat mimo tuhle místnost. Šílený pes Mattis bude náš ministr obrany, a nebudeme to oznamovat až do pondělí, tak to nikomu neříkejte,“ žertoval s davem.

Sjednocování země a nastínění izolacionismu

Předtím, než nadchnul dav výkřiky o Clintonové a médiích, se Trump ale věnoval připravenému projevu. Mluvil o nutnosti soustředit se na vnitroamerické problémy, a o sjednocování země v rámci všech politických i osobních identit. „Jsme velice rozdělený národ, ale dlouho už nebudeme,“ říkal Trump sebevědomě.

Neodpustil si ani zmínit, že pálení americké vlajky považuje za problém, což si nechal potvrdit nabuzeným davem, a s tím spojil i vyjádření o globalizaci. „Nemáme žádnou globální hymnu, žádnou globální měnu, přísaháme jedné vlajce, a to je ta americká. Globální komunita je skvělá, teď se ale musíme soustředit na tu národní.“