Trump varuje před volebními podvody, jedinou zatčenou je ale zatím jeho stoupenkyně

Aby takovým situacím zabránila, má Clintonová v terénu téměř 5000 lidí, kteří mají na průběh voleb dohlížet. Zajímavým příkladem je Florida, kde se očekávají těsné výsledky.



Pro kandidátku demokratů tam na průběh voleb dohlíží 837 lidí. V porovnání s Trumpovým týmem je to téměř šestkrát více osob, republikáni na Floridě mají pouze 151 lidí v terénu, po celých USA pak jen asi 1500 osob. Informovala o tom agentura AP.

Jedním z úkolů „armády“ Clintonové je také bránění nátlaku na voliče, jehož se mají dopouštět stoupenci Trumpa ze sdružení „Stop the Steal“ v některých nerozhodných státech, v Ohiu, Pensylvánii, Nevadě a Arizoně. Demokraté v těchto státech podali na sdružení žalobu kvůli tomu, že se údajně dopouští zastrašování voličů.

„Chceme jen zjistit, zda se volby konají čestně a spravedlivě, a pokud tomu tak nebude, tak zajistit důkazy pro zpochybnění hlasování,“ reagoval na to předseda sdružení Roger Stone.

Stop the Steal je posledním ze série opatření, jimiž Trump chce bránit podvodným praktikám při hlasování. V neděli na mítinku v Coloradu se například snažil přimět své stoupence, aby se bránili možným nepravostem po svém. V Coloradu je primárním způsobem volby zaslání hlasovacího lístku poštou. Pokud však voličům lístek nepřijde předem, mohou jít volit osobně.

„Pokud jste už svůj hlas poslali, jste si jistí, že dorazil a započítali jej?“ ptal se na mítinku v coloradské obci Greeley kandidát republikánů. „Pokud ne, můžete se jít přesvědčit sami do volební místnosti. Tam vám dají nový hlasovací lístek. Když jej vyplníte znovu, nahradíte ten původní a budete mít jistotu,“ dodal Trump a podle některých odpůrců tím nepřímo nabádal své stoupence, aby volili dvakrát. I kdyby to nebylo úmyslné, jisté je, že v Coloradu zákon zakazuje možnost jít osobně do hlasovací místnosti, pokud už dříve člověk poslal hlas poštou.

31 případů z miliardy

Atmosféra nejistoty, kterou podobnými prohlášeními Trump ve voličích přiživuje, vyústila v případ z Iowy, kde registrovaná podporovatelka republikánů Terri Roteová šla hlasovat dvakrát. Byla při tom však přistižena, zatčena a musela za propuštění zaplatit kauci 5000 dolarů (zhruba 122 tisíc korun).

„Neměla jsem v plánu volit dvakrát. Byl to momentální popud,“ řekla Roteová v místním rádiu. Dodala, že se tím jen chtěla bránit volebním podvodům, před kterými varuje Trump.

Tým realitního magnáta reagoval, že kandidát pouze upozorňuje na to, jak se mainstreamová média a Washington snaží dělat vše pro to, aby v průzkumech vedla jeho sokyně. Případy z Colorada a Iowy ale svědčí o tom, že jeho obvinění mají dopad i na situaci ve volebních místnostech.

Přitom statistiky provinění proti pravidlům přímo v místnostech ukazují, že jejich počet je minimální. Podle studie, kterou cituje britský Guardian, se objevilo 31 pokusů o podvod z více než miliardy odevzdaných hlasovacích lístků mezi roky 2000 a 2014.

Prevenci podvodů také podporuje decentralizovaný volební systém. Hlasování mají pod kontrolou jednotlivé státní autority. A ve 31 státech z 50 přitom vládne republikánský guvernér.

Ojedinělým případem je i snaha voličky v Iowě. „Myslím, že za více než 25 let ve své funkci, je tohle asi třetí případ volebního podvodu, který skončil trestním oznámením,“ uvedl prokurátor John Sarcone z okresu Polk, kde se Roteová pokusila volit podruhé. Dodal, že každý pokus o dvojí hlasování končí usvědčením.