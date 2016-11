Trump sice prohlašoval, že v případě volebního vítězství jeho potomci povedou byznys v New Yorku, všichni tři ale byli jmenováni do týmu pro přechod do Bílého domu. Napsala to agentura AP.



Donald mladší (38), Ivanka (35) a Eric (32) se podle AP výrazně podílejí na sestavování budoucí americké vlády. Účastní se setkání s kandidáty na vládní posty a v nočních telefonátech besedují se svým otcem. Přičinili se například o to, aby se personálním šéfem Bílého domu stal Reince Priebus. Minulý čtvrtek byla Ivanka se svým manželem Jaredem Kushnerem přítomna jednání mezi Trumpem a japonským premiérem Šinzóem Abem.



Trump trvá na tom, že mezi svými obchody a politikou „postaví zeď“. Své obchodní aktivity předá Donaldovi, Ivance a Erikovi. Etická pravidla pro prezidentský úřad mu ale dovolují, aby rozhodování svých dětí z Bílého domu ovlivňoval, což vyvolává obavy ze střetu zájmů.

Neomezené možnosti

Trumpovy děti mají omezené možnosti, pokud jde o oficiální posty ve Washingtonu. Kongres v roce 1967 schválil zákon, který prezidentům zakazuje jmenovat členy rodiny do úřadů, jež hlava státu řídí. Zákon ale nebrání tomu, aby děti působily jako neplacení či neformální poradci.



Eric a Ivanka se stali terčem mediální kritiky, když se nestačili zaregistrovat k hlasování v primárkách v New Yorku. Nadšence afrického safari Erika a Donalda juniora kritizovali američtí ochránci zvířat. Donald si navíc v září vysloužil odsudky za to, že přirovnal syrské uprchlíky k misce bonbónů, z nichž některé jsou otrávené.

Nyní mají ale nakročeno k tomu, aby se stali nejvlivnějšími prezidentskými dětmi za několik posledních desetiletí, napsala AP. Eric Trump sice v kampani sliboval, že se soustředí hlavně na byznys, v případě potřeby ale prý Trumpovy děti „budou na telefonu“.