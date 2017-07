Trumpův syn zveřejnil maily k angažovanosti Rusů ve volbách v USA

„Ruský generální prokurátor nabídl poskytnout Trumpově kampani jisté úřední dokumenty a informace, které by měly kompromitovat Hillary a její styky s Ruskem a které by mohly být vašemu otci velice prospěšné. Jde skutečně o velmi vysokou úroveň a o citlivé informace, ale je to součást snahy Ruska a jeho vlády podporovat pana Trumpa,“ napsal loni 3. června publicista Rob Goldstone, který zprostředkoval schůzku mezi Trumpem mladším a ruskou právničkou Nataljou Veselnickou.



„Jestli to je to, co říkáte, pak se mi to líbí, hlavně později v létě,“ odpověděl Trump mladší Goldstoneovi.

Trump Jr. chce být ‚naprosto transparentní‘

S Veselnickou se Trumpův syn sešel 9. června 2016 v Trump Tower ve společnosti Trumpova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta.

Mailů jsou celkem čtyři stránky a pocházejí z počátku loňského června. Jejich zveřejnění Trump mladší vysvětlil snahou být „naprosto transparentní“.

Snímek obrazovky ukazující Trumpův tweet, ve kterém uveřejnil svou korespondenci, prokazující nabídku citlivých informací o Hillary Clintonové.

Veselnická v úterý v rozhovoru s televizí NBC News řekla, že žádný kompromitující materiál na Clintonovou neměla a že chtěla jednat o takzvaném Magnitského seznamu, který vystavuje americkým sankcím ruské činitele porušující lidská práva.

Trump mladší již dříve potvrdil, že schůzka se konala, ale žádné „důležité informace“ o soupeřce svého otce na ní prý nedostal.

Kreml: o právničce tohoto jména nikdo nic neví

Informace o setkání syna Donalda Trumpa s ruskou právničkou prozkoumá senátní výbor pro tajné služby, jeden ze tří kongresových výborů, který se dlouhodobě zabývá kauzou ruského vlivu na americké prezidentské volby. Podle televize NBC se na tom členové výboru dohodli bez upřesnění data zasedání. Prezidentův nejstarší syn Donald junior si v souvislosti s chystaným slyšením zajistil služby právního poradce.

Veselnická má podle amerických médií blízko Kremlu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ale v pondělí novinářům řekl, že o právničce tohoto jména v Kremlu nikdo nic neví.